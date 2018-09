Nel Cañedo, pastor en Picos de Europa, denuncia amenazas de grupos en defensa del lobo Nel Cañedo, en una foto publicada en redes sociales. / FACEBOOK. Conocido por su intensa actividad en redes sociales, publica un vídeo en el que una voz en off que se identifica como animalista, insulta a Cañedo y le tacha de asesino ELCOMERCIO.ES Lunes, 24 septiembre 2018, 18:32

«Dios, llevo tola nueche ensin durmir del miéu». Nel Cañedo, conocido pastor de los Picos de Europa, usaba la ironía la semana pasada para hacer público un vídeo en el que denunciaba cómo estaba sufriendo amenazas por parte de grupos defensores del lobo.

En concreto se refiere a un vídeo en el que una voz en off se dirige a grupos de defensores de los animales y no ahorra en descalificativos para mostrar su desprecio hacia Cañedo. Las imágenes en cuestión, publicadas a través de otros perfiles de Facebook, son atribuidas a miembros del colectivo Lobo Marley, aunque en ningún momento el orador se identifica con esta organización. Son una respuesta a otro vídeo publicado por el propio Nel en el que criticaba duramente la actitud de grupos en defensa del lobo ibérico por organizar una manifestación en Gijón y acusándoles de hipócritas y fascitas.

Mientras que el pastor defiende el Plan del Lobo en un duro tono, el protagonista del vídeo le acusa de sinvergüenza y asesino además de otros insultos. En uno de los momentos más acalorados del vídeo, cuando Nel Cañedo invita a los grupos animalistas a ir al Oriente de Asturias a manifestarse, se escucha a la voz replicar: «a darte de hostias a ti». Finalmente se escucha al autor del vídeo invitando a quienes vean el vídeo a ir a Cangas de Onís a ver «a este chico tan simpático».

Tras hacerse público este vídeo, Nel Cañedo ha respondido también a través de Facebook con contundencia y acusándoles de tener una actitud mafiosa: «Tristemente, a una persona inocente como Mel Capitan (en referencia a la cazadora y bloguera que se suicidó el pasado año) la amenazasteis, humillasteis y perseguisteis hasta que la pobre, desesperada por el sufrimiento causado a su familia, terminó quitándose la vida. Algo de lo que encima os regodeasteis, valientes mediocres mentales faltos de cualquier rasgo de humanidad. Sin embargo conmigo no tendréis tanta suerte pues yo no soy tan buena persona como era Mel Capitán. El día que oséis amenazar a mi familia, yo dedicaré el resto de mi vida a empapelaros a todos para que sigáis adoctrinando y maltratando desde la cárcel. Y cuando salgáis os aseguro que no podréis pisar un solo rincón rural de España sin sentir en vuestra nuca el picor de las miradas de asco y las maldiciones lanzadas por toda la gente humilde, honrada y trabajadora de los pueblos de este país a quienes estáis difamando, calumniando e insultando a diario».