Las obras en el colegio público de Nuevo Roces, en Gijón, suponen la mayor inversión educativa en Asturias para 2026. Damián Arienza

Presupuestos de Asturias para 2026: un incremento de 84 millones en Educación y un aumento de 938 plazas en la plantilla

La consejería aumenta un 9% su presupuesto, principalmente por el aumento del coste de personal

Olga Esteban

Olga Esteban

Gijón

Lunes, 1 de diciembre 2025, 15:49

Comenta

Lo dijo Adrián Barbón el día que firmó el acuerdo Asturias Educa con los sindicatos: los presupuestos de 2026 serían los presupuestos de la ... educación. Y lo son en gran parte. La consejería de Eva Ledo gestionará 980,8 millones de euros, lo que supone 83,8 millones más que este ejercicio que ahora termina. Esto es, un aumento del 9,3%, por encima del incremento general de las cuentas asturianas

