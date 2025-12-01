Presupuestos de Asturias para 2026: un incremento de 84 millones en Educación y un aumento de 938 plazas en la plantilla

Lo dijo Adrián Barbón el día que firmó el acuerdo Asturias Educa con los sindicatos: los presupuestos de 2026 serían los presupuestos de la ... educación. Y lo son en gran parte. La consejería de Eva Ledo gestionará 980,8 millones de euros, lo que supone 83,8 millones más que este ejercicio que ahora termina. Esto es, un aumento del 9,3%, por encima del incremento general de las cuentas asturianas

La mayor parte del incremento se la lleva el gasto en personal. 61 millones más se gastará el Principado en las nóminas de los docentes asturianos, tras los acuerdos que pusieron fin a la mayor movilización de la enseñanza asturiana, a finales del pasado curso. El gasto en personal de Infantil y Primaria pasa de 217 a 247,6 millones de euros. El de Secundaria, de 235 a 248,2.

Para ser conscientes de lo que supone el gasto en personal solo hace falta dos datos. Todo el gasto en las etapas de Infantil y Primaria será de 351 millones. De esa cifra, el 70% se lo lleva el gasto en personal.

Infantil y Primaria

351 millones en total del que, como queda dicho, 247,6 son para personal. En cuanto a las inversiones, la mayor es la prevista en el colegio público de Nuevo Roces, en Gijón, que cuenta con 5,3 millones de euros.

Los gastos de personal no son achacables solo a los aumentos pactados, sino que el acuerdo incluye también la contratación de personal administrativo en la consejería para ayudar a los centros en las gestiones burocráticas, especialistas de Pedagogía Terapéutica y Audición y Lenguaje y la rebaja del horario lectivo de los maestros el próximo curso supondrá un crecimiento de la plantilla en el último trimestre del año.

En total, el incremento de plantilla propuesto para 2026 de 938 plazas de personal funcionario docente no universitario.

La primera etapa de Infantil, esto es, el ciclo de 0 a 3 años, cobra importancia en los presupuestos, que ya continúa la construcción o adecuación de centros. En principio, se reservan algo más de 2 millones de euros para obras pendientes en Ribera de Arriba, Caso, Muros de Nalón, Gijón, Noreña, Navia, El Franco, Oviedo, Tineo, Cangas del Narcea...

La integración del las escuelas de titularidad municipal de los concejos de Aller, Belmonte, Bimenes, Cabranes, Candamo, Castropol, Colunga, Corvera, Cudillero, El Franco, Llanera, Morcín, Nava, Navia, Piloña, Ponga, Proaza, Sobrescobio, Taramundi, Valdés, Villanueva de Oscos y Villaviciosa, de acuerdo con los respectivos convenios de colaboración, implica la inclusión e integración de 129 plazas de personal laboral dentro de la Red Autonómica del Principado de Asturias.

Para 2026 los gastos de personal incluyen la dotación de 2,5 millones de euros para la creación de 167 de técnicos de Educación, 45 de las mismas se distribuirán principalmente en las escuelas de Gijón, Les Curuxines en Ambiedes, ampliación de la de Carreño, una parte de estas plazas (25) servirán para la creación de puestos itinerantes que permitirán el desplazamiento de los empleados ante las ausencias sobrevenidas que se produzcan en las escuelas; además 120 plazas servirán para la creación de puestos de apoyo por cada 3 unidades.

Secundaria

Contará con 302 millones de euros, de los que 248,2 son para gastos de personal. En esta etapa no hay inversiones millonarias previstas. Las partidas más importantes son los 718.000 euros del IES Jovellanos y los 617.919 del IES Alfonso II.

Educación Especial y Necesidades Educativas Específicas

Esta parte de la enseñanza asturiana contará con 85,9 millones, de los que 69,4 serán para personal. Incluye además algunas de las inversiones más importantes, como los 8 millones para el colegio de Montecerrao.

Formación Profesional

En cuanto a la Formación Profesional, la partida asciende a 124 millones, de los que 92,1 son para personal. La partida incluye algo más de 7 millones de euros para las Escuelas de Idiomas.

FP se lleva también una inversión importante, con casi 8 millones presupuestados para al CIFP de La Grandiella, en Avilés. También en Avilés se contemplan las obras de la Escuela Superior de Arte, con 4,2 millones.

Del total del incremento de la plantilla, 474 plazas se crean como consecuencia del pacto Asturias Educa. El acuerdo supone un aumento en gastos de personal de 36 millones.