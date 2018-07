«No puedo creer que esta cría hiciera una burrada así», dice Belén Hevia, madre de la detenida Belén Hevia, madre de la joven detenida. / PABLO NOSTI Los padres de la joven dormían en el momento del crimen y aunque reconocen que la pareja discutió, aseguran no haber escuchado ruidos LYDIA IS LUGONES. Miércoles, 18 julio 2018, 02:07

Ángel Manuel García y Belén Hevia, padre y madre de Ana María, apenas podían articular palabra ayer por la mañana a su llegada al domicilio familiar en Lugones tras prestar declaración en la Comisaría de la Policía Nacional de Pola de Siero por la muerte de Miguel Ángel Suárez, 'Míchel', a manos de su hija.

Ambos se encontraban en la vivienda de la calle Río Sella, en la que residen desde hace once años, en el momento del crimen. «No entiendo qué pudo pasar, pero tuvo que ser un calentón, no sé cómo le dio por ahí, si el domingo estuvimos los cuatro juntos en Gijón y nos lo pasamos muy bien», aseguró el hombre, aún conmocionado. «Estaban discutiendo cuando me metí en la cama, pero me dormí y no sentí nada, ni un ruido, hasta que ella nos despertó y nos dijo que lo había matado», añadió.

Su mujer tampoco escuchó nada que le hiciera sospechar lo que ocurría en el mismo piso en el que dormía. «Empezaron a discutir y al principio él dijo que se iba, pero luego se quedó y se fueron a la cama, no supe más hasta que Ana picó a la puerta para que me levantara y lo vi muerto», contó Belén, que a lo largo de la mañana intentó seguir con su día a día e incluso salió a hacer la compra. «Esto es horrible», reconoció muy afligida. «Tuve muchos problemas con ella, pero no puedo creer que esta cría hiciera una burrada así», aseguró.

En su opinión, la clave del crimen está en los celos. «Ella no veía bien que él estuviera con otra señora», comentó en referencia a la mujer que hasta hacía unos meses había sido pareja de la víctima. En cuanto a 'Míchel', Belén señaló que «la quería mucho».