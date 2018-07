«Sabíamos que acabaría así, ella es muy conflictiva, la gente le tiene miedo»

El número 6 de la calle Río Sella, en Lugones, es el único portal de una vía que está cortada por un extremo y que termina en un pequeño parque infantil al otro, sin negocios y apenas tránsito, únicamente algún que otro propietario que pasea a su perro y algún conductor que busca sitio para aparcar debido a su cercanía con la avenida de Gijón, una de las arterias principales de la localidad.

En una parcela cercana, el ruido procedente de un taller es el único sonido que se escucha en la zona. Una calma que ayer se vió interrumpida por la muerte de Miguel Ángel Suárez, más conocido por 'Míchel', de 58 años, a manos de su pareja, Ana María García, de 28. Ambos se encontraban en el domicilio que la joven compartía con sus padres.

Sin embargo, los vecinos tardaron en conocer el crimen. De hecho, la Policía Judicial acudió a primera hora para inspeccionar el domicilio y recabar pruebas y fueron muy pocos los que se percataron de la visita. Todos dormían cuando Ana María asestó más de treinta puñaladas a su novio, pero nadie escuchó nada. Por eso, al enterarse de lo ocurrido por los medios de comunicación, ninguno salía de su asombro. «No tenía ni idea, mi mujer y yo salimos a cenar y sobre las doce de la noche oímos voces y ladrar a unos perros, pero como se oyen otras veces, no le dimos mucha importancia porque no nos pareció nada raro, tampoco sabría decirte de dónde venían» aseguró, desconcertado, Eduardo Pertejo, vecino del tercero.

«Es imposible, son un matrimonio de lo más normal», añadía otra inquilina en referencia a los padres de la joven detenida, al creer que habían sido ellos los protagonistas del suceso. Cuando se aclaró que la autora había sido la joven, todos se lanzaron a arropar a la familia. «Son muy buena gente, no se merecen pasar por esto, pobre Belén, con todo lo que lleva vivido», apuntó Margarita Cruz, del bar El Güertu, refiriéndose a la madre de la detenida. «Pasa mucho por aquí delante y tenemos muy buena relación, no me quiero imaginar cómo tiene que estar», añadió.

En el entorno de la calle, no todos se extrañaban de lo sucedido. «Se veía venir que acabaría así, lo sabíamos, ella es una chica muy conflictiva, la gente le tiene miedo», comentaron varias personas.

Por su parte, en Llanera, en la parrilla El Regueral, recuerdan cómo una noche Miguel Ángel Suárez acudió a cenar con su presunta homicida y los padres de ésta sin que trascendiera ningún atisbo de mala relación entre los cuatro. «Fue hace unos meses», especificó Sofía Reguera, camarera del local. «Venían de vez en cuando pero ella siempre tenía cara de que algún problema tenía», reconoció. A él, lo recuerda como «una persona agradable que tenía sus cosas por la gente con la que andaba, pero nunca se nos pasó por la cabeza que pudiera ocurrir algo así», añadió.