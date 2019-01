Pravia solicitará la declaración de zona castatrófica Las instalaciones deportivas de Agones. / Damián Macías Los daños que ha dejado el temporal en empresas, viviendas y espacios públicos son cuantiosos, asegura el alcalde YOLANDA DE LUIS Avilés Jueves, 24 enero 2019, 16:09

El alcalde de Pravia, el socialista David Álvarez, ya se ha puesto en contacto con la Delegación del Gobierno para iniciar los trámites para solicitar la declaración de zona catastrófica para el concejo después de los importantes daños que ha causado el temporal tanto en infraestructuras públicas como privadas. «Son muchas pequeñas cosas que un ayuntamiento no puede afrontar con su presupuesto y menos con las restricciones económicas actuales de techo de gasto», indicó. Pero además dijo que «tenemos que pensar en lo mejor para nuestros vecinos y esta declaración es la mejor vía porque parece que las empresas tienen daños cuantiosos y también los hay en algunas viviendas».

Pravia tramitó tras las inundaciones de 2010 también esta declaración de zona catastrófica, entonces no le fue aceptada, el alcalde entiende porque los daños fueron generalizados y había localidades con mucha peor situación. En todo caso dijo que «nos lo concedan o no, nuestro deber es iniciar los trámites y solicitarlo». Si finalmente no fuera aceptada, «tendremos también que afrontar las inversiones necesarias para recuperar la normalidad y veremos cómo lo podemos hacer».

Por otro lado, el alcalde praviano pedía a los vecinos precaución. Desde las cuatro de la tarde del pasado miércoles está cortada la carretera regional que une la localidad con Soto del Barco (AS-16) y los vecinos tienen que recurrir a las carreteras locales para salir de la localidad lo que está complicando mucho la circulación tanto en la carretera vieja a Cornellana como en La Fallona, en donde ya se han producido dos accidentes estos días.