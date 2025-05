Windar materializará la inversión en la antigua Alcoa cuando el contexto internacional «se aclare»

Con el permiso medioambiental del Principado de Asturias sobre la mesa y a la espera de que ahora responda a las alegaciones presentadas por ... Windar Renovables, la empresa de fabricación de torres para aerogeneradores solo tiene qué decidir cuándo poner en marcha la ambiciosa inversión anunciada para los terrenos que en su día ocupó Alcoa. El presidente ejecutivo de la empresa, Orlando Alonso, ha fijado este martes un marco temporal pero con condiciones. «A final de año, si el mercado se aclara, la inversión se hará realidad», señaló.

No ha sido un anuncio tranquilizador, pero tampoco sorpresivo dada la incertidumbre en el contexto económico mundial generada por la política arancelaria del gobierno de los Estados Unidos y sobre la que previamente se había pronunciado a preguntas del periodista José María Urbano, en un acto organizado por la Fundación José Barreiro en el Espacio Maqua.

Confirmó Alonso lo que se sabe: que «el dinero es cobarde y las decisiones de inversión de nuestros clientes se están frenando». No solo las de sus clientes, sino las de toda la cadena industrial. De momento, no cabe más que esperar y «ver qué hace la Unión Europea». Reconoció, que él está «preocupado».

Dicho esto, lanzó una advertencia que casi sonó a deberes para un auditorio repleto de cargos socialistas entre los que se encontraba el consejero de Hacienda, Justicia y Asuntos Europeos, Guillermo Peláez, y varios concejales socialistas. Por ejemplo, respecto a la protección de la industria, porque si bien es cierto que Europa protege su acero no hace lo mismo con la industria transformadora. ¿Y qué ocurre? «Mi competencia no viene de China sino de países al lado de China, que le compran acero, lo transforman en esos países y lo venden en Europa. Turquía, por ejemplo, tiene catálogo de comercio con la Unión Europea y tiene importación de acero chino sin aranceles. Cuando en mi producto el 50% del coste es el acero y esta gente está comprando ese acero a un 40% del precio del mercado que lo estoy comprando yo, pues al final tienes un problema de ajuste comercial», expuso.

Pero sin tener que llegar a Europa, en el ámbito territorial más próximo, aseguró que sin mercado interno es difícil invertir. Fue ilustrativo cómo lo expuso. El moderador le preguntó cómo iba la inversión en Avilés y Orlando Alonso comenzó hablando de la que tiene en marcha en Polonia. Se inaugurará este mes o el que viene y s

erá la mayor fábrica de torres de Windar y la mayor fábrica de torres de Europa. El motivo de estar construyendo esta planta a la orilla del Mar Báltico es porque desde allí no solo se abastecerá el mercado interno polaco sino a todo el norte de Europa mientras que en España esas inversiones están paradas. «Desde Avilés todo lo que hacemos es para exportación y eso no no ayuda a invertir y focalizar la inversión en la región. En Asturias llevamos tres años sin hacer un parque eólico y en el mercado nacional se está invirtiendo un tercio de lo de antes», explicó.