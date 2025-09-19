El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La presidenta de DuPont España y Portugal, Ángela Santianes. Pablo Nosti

Ángela Santianes: «La venta a Arclin es una oportunidad, creo que vamos a crecer en Asturias»

«DuPont es fuerte, va a seguir siendo fuerte y va a continuar teniendo que depender de Asturias para poder ser relevante»

Noelia A. Erausquin

Noelia A. Erausquin

Gijón

Viernes, 19 de septiembre 2025, 22:52

Ángela Santianes (Langreo, 1964) lleva prácticamente toda su vida profesional ligada a DuPont. Presidenta de la multinacional en España y Portugal, con la venta a Arclin ... del negocio de Nomex, que incluye dos factorías del valle de Tamón, pasará al grupo comprador. Y lo hace sin miedo, confiada en que la operación será buena para todos. 303 trabajadores se integrarán en la nueva compañía, 282 seguirán en DuPont y 78 se irán a Qnity ya el 1 de noviembre, una escisión que concentrará el negocio de electrónica y que es independiente de esta transacción.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Jorge Martínez, vocalista de Ilegales, anuncia que padece cáncer
  2. 2 La Guardia Civil halló el cadáver de un hombre al acudir al atropello de tren a una vaca en Gijón
  3. 3 La jueza decreta secreto de sumario en la investigación del crimen del ganadero de Ribadesella
  4. 4 Hallan muerto a un camionero en el polígono de Bankunión, en Gijón
  5. 5 La abogacía despide a Marta Felgueroso y Abel Díaz: «Con fe es más fácil afrontarlo»
  6. 6

    El jinete asturiano Sergio Álvarez Moya renuncia a competir con España
  7. 7

    Mata a dos israelíes el chófer de un camión de ayuda humanitaria
  8. 8 La Guardia Civil no halla evidencia de la presencia de dos encapuchados en Cuevas el día del crimen
  9. 9 Un saurópodo de más de 20 metros
  10. 10 Apedrean un autobús de TUA y le rompen una luna en el barrio de Buenavista

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Ángela Santianes: «La venta a Arclin es una oportunidad, creo que vamos a crecer en Asturias»

Ángela Santianes: «La venta a Arclin es una oportunidad, creo que vamos a crecer en Asturias»