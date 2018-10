Asturias se vuelca con Alcoa El rechazo al cierre de Alcoa logra una respaldo unánime en Asturias | El presidente del Principado desveló que ha mantenido contactos con el Gobierno central y se ha solicitado una reunión con las ministras de Industria, Reyes Maroto, y Transición Ecológica, Teresa Ribera EL COMERCIO Jueves, 18 octubre 2018, 17:52

Respaldo unánime de la sociedad asturiana a los trabajadores de Alcoa tras anunciar este miércoles el cierre y despido colectivo. La respuesta no se hizo esperar. Esta mañana, el presidente del Principado, Javier Fernández desveló que ha mantenido contactos con el Gobierno central y se ha solicitado una reunión con las ministras de Industria, Reyes Maroto, y Transición Ecológica, Teresa Ribera. En ese encuentro, que previsiblemente tendrá lugar la próxima semana, el presidente del Principado pedirá al Ejecutivo central que «actúen» en la misma dirección que harán los gobiernos asturiano y gallego «contra la decisión» de Alcoa.

Lo que sí quiso dejar claro Javier Fernández es que desvincula la decisión de la compañía de cerrar las plantas de Avilés con el cambio de Gobierno, como algunos partidos, como el PP, han hecho. Recuerda el presidente del Principado «siguen vigentes las bonificaciones» por las tarifas elećtricas de las subasta hecha en junio, «antes del cambio de Gobierno». Sí defendió, no obstante, en la necesidad de establecer un marco regulatorio «estable» del mercado eléctrico «a través del cual estas empresas puedan tener una estabilidad de precios».

Reyes Maroto, la ministra de Industria, Comercio y Turismo ha explicado también que está en contacto con la empresa estadounidense Alcoa para que detalle los motivos de su anuncio de cierre de las fábricas de Avilés (Asturias) y La Coruña, para después «exigir a la empresa su compromiso de que mantenga las dos plantas productivas» y estudiar cómo lograrlo.

En declaraciones a la prensa en la sede del Ministerio, tras un acto de las patronales del sector papelero, Maroto ha dicho que ayer, miércoles, habló con el presidente de Alcoa y, además de las explicaciones verbales, le solicitó el informe económico en el que basa su propuesta de cerrar dos de sus tres plantas de aluminio en España.

Por su parte, el exministro de Industria, Turismo y Comercio, Miguel Sebastián, ha achacado la decisión de la multinacional Alcoa de cerrar sus plantas de Avilés (Asturias) y La Coruña, que emplean actualmente a más de 685 trabajadores, a la falta de una «respuesta positiva» por parte del Gobierno anterior, teniendo en cuenta que «no había política industrial porque ni siquiera había ministro de Industria». «Cuando no alimentas la política industrial, que es una labor continua, la industria sufre», ha afirmado el ex ministro socialista, quien ha señalado que «ojalá» no haya «más sustos» de otros sectores industriales, al tiempo que ha reconocido que le «entristece mucho» que este tipo de empresas se vayan de España.

«Los socialistas asturianos estamos muy cabreados e indignados con Alcoa. Esta empresa ha engañado a todos los asturianos». Así de contundente se manifestó esta mañana el secretario general de la FSA y candidato a la Presidencia del Principado, Adrián Barbón, quien acudió a la Junta General a seguir desde la tribuna de invitados el pleno en el que se aprobó la declaración institucional de apoyo a los trabajadores de Alcoa y en contra del cierre de las plantas de Avilés y La Coruña decidido por la empresa. El líder de los socialistas de la región afirmó que la FSA «se va a volcar con toda nuestras fuerzas para revertir esta situcion». En este sentido, recordó que desde ayer, nada más conocerse la decisión de la empresa, ha mantenido con las ministras de Trabajo y Transición Ecológica, Reyes Maroto y Teresa Ribera, respectivamente.

La presidenta de Foro, Carmen Moriyón, también ha transmitido todo su apoyo a los trabajadores de Alcoa y a sus familias «en estos momentos de incertidumbre ante el futuro de la planta que la multinacional tiene en Avilés y cuyo anuncio de cierre se efectuó en el día de ayer». «Todos debemos preguntarnos qué se hizo en estos años para evitar el cierre».

«Los asturianos tenemos hoy un sentimiento grande de frustración. Con el riesgo de la destrucción de setecientos empleos directos, más unos cientos más indirectos que también desaparecerán, miles de familias viven hoy el drama de un futuro incierto. No es el día para la crítica, sino para expresar nuestra solidaridad con los trabajadores de Alcoa y nuestra disposición a colaborar en la búsqueda de soluciones».

Los diputados del PP por Asturias en el Congreso Susana López Ares y Ramón García Cañal han registrado una serie de iniciativas parlamentarias para exigir al Gobierno de Pedro Sánchez medidas contra el cierre de las plantas de Alcoa en Avilés y A Coruña. Los parlamentarios 'populares' reclaman al Ejecutivo central «medidas para bajar el precio de la electricidad» y «garantizar el mantenimiento de los más de 700 puestos de trabajo».

Desde IU Asturias, el coordinador general, Ramón Argüelles, ha pedido hoy unidad para buscar una solución, que incluso podría ser su reversión al Estado, que impida el cierre de las factorías de Alcoa en Avilés y A Coruña y que permita, ha subrayado, garantizar el futuro de la industria asturiana.

Argüelles, junto a los alcaldes de Castrillón el Illas y las portavoces municipales en Avilés, Corvera y Gozón, ha ofrecido una rueda de prensa para demostrar la unidad de su formación en la defensa de la continuidad de la compañía aluminera.

Por último, el comité de empresa de Alcoa se reunió esta mañana para cerrar un calendario de movilizaciones a corto plazo para evidenciar su rechazo al cierre de la planta avilesina anunciado ayer junto al de las instalaciones de la compañía en La Coruña.

La primera acción se llevará a cabo mañana mismo:una concentración de dos horas a la entrada de la factoría, desde las dos de la tarde hasta las cuatro, coincidiendo con el cambio de turno. Las movilizaciones se repetirán el lunes y se prevé que continúen a lo largo de los próximos días.