«Ahora solo toca levantar el ERE y si hay que ir a Madrid a decírselo, iremos» El eurodiputado Edouard Martin, las eurodiputadas Ángela Vallina y Tania González, en el medio de ellas el edil de Somos Xune Elipe, conversan con el vicepresidente y el presidente del comité de empresa Daniel Cuartas y José Manuel Gómez de la Uz, respectivamente. / MARIETA El comité de empresa de Alcoa muestra su malestar porque no ven movimientos del Gobierno central para dar solución al cierre Y. DE LUIS / L. CASTRO AVILÉS. Sábado, 10 noviembre 2018, 02:04

El comité de empresa de Alcoa quiere ver ya hechos. Desde que el pasado mes de octubre la multinacional anunció el cierre de las fábricas de Avilés y La Coruña se han mantenido varias reuniones políticas al más alto nivel como la que se celebró este jueves minutos antes de la multitudinaria manifestación por las calles de Avilés. Sin embargo, los trabajadores no ven movimientos concretos encaminados a revertir la situación y que la factoría aluminera avilesina siga funcionando. Por eso se plantean dar un paso más y convocar una manifestación en Madrid ante el Ministerio de Industria. «Ahora lo que toca es levantar el ERE, no hablar de la subasta eléctrica, y si tenemos que ir a decírselo allí, iremos», afirmó el presidente del comité, José Manuel Gómez de la Uz.

«Acelerar la subasta no es ninguna ayuda ahora porque Alcoa, si va, irá con dos fábricas que quiere cerrar. Lo que hay que hacer es tratar de parar el ERE y no lo están haciendo, ni siquiera sabemos si están en conversaciones con la alta dirección de la empresa», añadió. La esperanza para «ganar tiempo» la tienen puesta en el recurso presentado en Europa, cuya vista será el 19, «es en lo único que tenemos esperanza porque en España hemos alegado , pero no vemos que el ministerio esté haciendo nada».

Es una opinión compartida en el comité del que forman parte Comisiones Obreras, UGT y USO. El vicepresidente, Daniel Cuartas, afirmó que «estamos cansados de buenas palabras. Está muy bien la reunión de ayer, pero llevamos con la misma cantinela desde el 17 y estamos a día 9. Es hora de dejarse cantinelas y ponerse a trabajar». También pidió hechos el representante de USO, Sergio Sobrido, que dijo que «la reunión del jueves tenía que haberse dado el 18, 19 ó 20 de octubre no en noviembre. Ayer (por el jueves) ya tenían que haber sido capaces de obligar a la compañía para parar el ERE. Hay tiempo hasta el último día, pero por el medio están castigando a todas las plantillas y la desesperación no es buena consejera».

Cuartas apeló a la intervención del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, insistiendo en que se está hablando de desmantelar un sector estratégico para España. «Si el ministerio no es capaz que coja las riendas del presidente del Gobierno. A ver si entiende que este es un problema del país, no de La Coruña y Avilés. Si no son capaces de hablar con Alcoa, que hagan una intervención de las cuatro fábricas», pidió.

En esa misma línea se manifestaron los eurodiputados que se reunieron ayer con el comité de empresa en la entrada de la fábrica. El francés Edouard Martin y las asturianas Ángela Vallina y Tania González coincidieron en reclamar una mayor presión a la multinacional por parte del Gobierno central para evitar el cierre y que recurra si es necesario a la expropiación de la fábrica para mantener la actividad.

En ese encuentro el francés explicó como en su país se aprobó una ley para que todas las empresas que quieran irse estén obligadas a vender la fábrica y no puedan cerrar sin más como aquí pretende Alcoa. Vallina consideró que debería ser también aprobada en España una ley igual, que evitaría el cierre que pretende la multinacional americana, que se niega a vender las instalaciones españolas para evitar competencia.