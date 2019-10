Vesuvius rechaza hacer inversiones que eviten el cierre de la planta de Langreo El presidente del comité de empresa, Juan Manuel Suárez Baragaño, se dirige a sus compañeros, ante la Catedral de Oviedo. / MARIO ROJAS Descarta la propuesta de la plantilla para mejorar la productividad porque implicaría desembolsar más de dos millones y mantiene los despidos PALOMA LAMADRID / SANDRA S. FERRERÍA GIJÓN / OVIEDO. Viernes, 11 octubre 2019, 03:36

Vesuvius presentó ayer una segunda propuesta de negociación del expediente de regulación de empleo, «una buena oferta» que mejora las condiciones del ERE, a su juicio, pero que mantiene el fin de la actividad de las factorías de Langreo y Miranda de Ebro. De llevarse a cabo, supondría el despido de 111 y 17 trabajadores, respectivamente. La reunión celebrada entre los trabajadores y Vesuvius certificó el alejamiento de las posturas, mientras que el reloj no deja de correr. A tres días del fin del periodo de consultas del ERE, no hay acuerdo entre las partes porque la multinacional no ceja en su empeño de desmantelar ambas plantas.

Tras estudiar la oferta en un receso de varias horas, la plantilla decidió rechazarla porque «sigue en la línea del cierre, la liquidación y los despidos», explicó el secretario general de CC OO de Industria, Damián Manzano, ante la Catedral de Oviedo, donde tuvo lugar una concentración en apoyo a los tres trabajadores de Vesuvius que se encerraron el miércoles dentro del templo para defender sus puestos de trabajo. Por su parte, los representantes de la multinacional valoraron la propuesta presentada por CC OO, único sindicato con representación en el comité, encaminada a reorganizar la producción de la compañía de piezas refractarias para aumentar su productividad, pero no la aceptaron. La compañía consideró que, «en la actual situación de la industria del acero, resulta difícil adoptar medidas de inversión cuyo resultado sería ampliar capacidades como se describen en dicha propuesta». Vesuvius argumentó que las medidas sugeridas por la plantilla «agravaría aún más la magnitud del problema de la factoría, causa del actual ERE». Además, apuntó que la aplicación de la propuesta de los trabajadores «conlleva inversiones superiores a los dos millones de euros y una duplicación de equipos e instalaciones ya existentes en otras planteas europeas». Pese a la negativa de la multinacional, la plantilla seguirá haciendo propuestas «hasta el último día», recalcó el presidente del comité de empresa, Juan Manuel Suárez Baragaño.

Ayuda desde Bruselas

De forma paralela, representantes de los trabajadores se reunieron con varios eurodiputados en Bruselas, que acordaron remitir una carta a Vesuvius para exigirle que amplíe el periodo de negociaciones del ERE y busque el mantenimiento de ambas plantas. Por otro lado, hoy tendrá lugar una reunión de la mesa técnica, integrada por los gobiernos autónomico y central, así como por CC OO y la propia empresa, para intentar encontrar una solución. A la misma acudirá el secretario general de Industria, Raül Blanco. Y mañana volverán a encontrarse trabajadores y empresa en el Servicio Asturiano de Solución Extrajudicial de Conflictos (Sasec).

Mientras, la plantilla sigue recabando apoyos. Entre ellos, el del comité autonómico de la Federación Socialista Asutiras (FSA), que aprobó por unanimidad un pronunciamiento en apoyo a los trabajadores. Precisamente, CC OO volvió a insistir en la importancia de que «las administraciones se pongan la camiseta de Vesuvius y la suden para demostrar que entre todos, con propuestas como la nuestra, se pueden cambiar las cosas», aseguró Manzano. Camisetas naranjas que se ven a todas horas en el entorno de la Catedral. Porque los trabajadores encerrados en la sacristía no están solos. Sus compañeros realizan turnos de mañana, tarde y noche para mostrarles su apoyo. «Ellos están bien, tranquilos», aseguró Manzano.

Son muchas las muestras de cariño y de apoyo que reciben por parte de los ovetenses. Los vecinos aseguran que están en su derecho de luchar, y se acercan para preguntar cómo están y si necesitan algo. El restaurante El Llar de La Catedral, propiedad de Juan Cuesta, «por solidaridad» les ofreció las comidas y cenas «mientras estén encerrados». Comieron ensalada de cogollos con bonito en escabeche, fritos de bacalao y cachopo de cecina y queso de cabra. El encierro, de momento, continúa.