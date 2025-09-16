Planes gastronómicos en Asturias para saborear el final del verano 2025

Isabel Gómez Gijón Martes, 16 de septiembre 2025, 13:02 | Actualizado 13:08h. Comenta Compartir

Asturias despide el verano con un fin de semana repleto de planes gastronómicos. Queso, sidra, cerveza e higos son los protagonistas de algunas de las citas previstas para los días 20 y 21 de septiembre en distintos puntos del Principado. Pero hay más.

Hasta el 22 de septiembre Oviedo Menú del Indiano

Las fiestas de San Mateo de Oviedo, que vive este fin de semana su día grande, tienen, por supuesto, su apartado gastronómico. Hasta el lunes 22, en un total de 40 restaurantes se podrá degustar el Menú del Indiano, una propuesta del chef Nacho Manzano que incluye fabes con pantruque, albóndigas de ternera asturiana y gochu asturcelta con puré de patata y queso del Principado, y tarteleta de manzana y helado de vainilla.

20 - 21 de septiembre Gijón Cerveza y quesos artesanos

En Gijón hay una doble cita: el Oktoberfest, que se clausurará el domingo 21 en plaza de toros, y el XIII Certamen de Quesos Artesanos de Asturias, que tendrá lugar durante todo el fin de semana en la plaza Mayor. Los puestos para la exposición y venta de quesos estarán abiertos de 11 a 15 y de 17 a 21 horas.

Además, se podrá seguir 'el camín del queso asturianu', un recorrido sensorial en el que degustar hasta cinco quesos libremente elegidos junto a una copa de sidra espumosa ecológica. Esta actividad se podrá disfrutar el sábado de 12 a 15 y de 18 a 20 horas y el domingo solo en horario de mañana. Su coste es de 5 euros.

20 - 21 de septiembre Siero Ganadería y sidra en Agrosiero

Aunque no es una cita gastronómica propiamente dicha, Agrosiero representa una gran oportunidad para poner el foco en los productos del campo. Y no solo a través del certamen ganadero que se desarrollará durante todo el fin de semana, sino con el XI Concurso de Sidra Casera de Siero, en el que sábado y domingo, de 12 a 21 horas, se podrán probar las producciones de los distintos participantes.

19 - 21 de septiembre Degaña Queso, vinos de Cangas y arrozada popular

También en el marco del Cachufest que se celebrará en Trabáu, en Degaña, entre los días 19 y 21 se realizará una cata de quesos asturianos y cinco vinos DOP Cangas. Será el sábado a las 13.30 horas y podrán participar un total de 20 personas.

Esta cata tiene un coste de 5 euros y quienes cuenten con el abono del festival tendrán prioridad en la inscripción.

Por otra parte, el domingo, a las 15 horas, se servirá una arrozada popular. Esta sí está abierta a todo el público y tiene un precio de 15 euros por persona.

21 de septiembre Villaviciosa Feria de Los Figos en Rozaes

Y para saborear el cambio de estación, Rozaes, en Villaviciosa, acogerá el domingo la X Feria de Los Figos. Además de higos, que se encontrarán en diversas preparaciones, se expondrán para su venta productos de la huerta y dulces artesanos tradicionales.