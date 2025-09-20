El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Vista de la parte trasera del antiguo edificio de Tabacalera, en Cimavilla, al que en 2026 el Ayuntamiento dedicará 3,5 millones de euros para iniciar las obras de su conversión en Centro de Arte. Damián Arienza
Presupuestos del Ayuntamiento de Gijón para 2026

El Ayuntamiento de Gijón dedicará a inversión en torno a 34 millones de euros en 2026

Tabacalera se lleva 3,5 millones de una cantidad que se incrementa un 5,2% respecto a los 32,2 millones consignados en el ejercicio en curso

Carlos Amado

Carlos Amado

Gijón

Sábado, 20 de septiembre 2025, 08:15

El Ayuntamiento de Gijón dedicará el próximo año a inversión una cifra que estará en torno a los 34 millones de euros de un ... presupuesto municipal que ya está muy avanzado y que rondará entre los 309 y los 310 millones de euros, como adelantó este viernes EL COMERCIO. La cantidad dedicada a inversión marcará un incremento del 5,2% respecto a los 32,3 millones de euros del presente ejercicio.

