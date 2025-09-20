El Ayuntamiento de Gijón dedicará a inversión en torno a 34 millones de euros en 2026

El Ayuntamiento de Gijón dedicará el próximo año a inversión una cifra que estará en torno a los 34 millones de euros de un ... presupuesto municipal que ya está muy avanzado y que rondará entre los 309 y los 310 millones de euros, como adelantó este viernes EL COMERCIO. La cantidad dedicada a inversión marcará un incremento del 5,2% respecto a los 32,3 millones de euros del presente ejercicio.

De hecho, la inversión crece porcentualmente más que el propio presupuesto que, aunque no está cerrada su cifra definitiva, marcará un incremento de entre el 1,8% y el 2,1% con respecto a los 303,5 millones de este ejercicio y todo ellos a pesar de la decisión de mantener congelados en 2026 la práctica totalidad de impuestos, tasas y precios públicos.

Un 70% de esos 34 millones previstos para inversiones serán gestionados por la Concejalía de Infraestructuras Urbanas y Rurales, puesto que 2026 marcará el inicio de algunos proyectos denominados «de ciudad», como el de Tabacalera, para el que se reservarán en las cuentas municipales 3,5 de los 21,4 millones que se contempla invertir en ellas hasta 2029. Habrá además 1,1 millones de euros para la aportación del Ayuntamiento a la denominada 'fase 0' de las obras del plan de vías, que permitirá derribar el próximo año el viaducto de Carlos Marx.

Con el objetivo de ganar agilidad en la ejecución de las previsiones, el gobierno local ha decidido que ese 70% del total destinado a inversiones que gestionará Gilberto Villoria incluya en torno a la mitad de las partidas de inversión correspondientes a otras concejalías.