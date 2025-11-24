Homenaje musical en Gijón al dj Eloy Malnero, agredido mortalmente hace un año en la calle Corrida El evento, que se celebrará el 14 de diciembre en el Gijón Arena, busca honrar la memoria del fallecido, apoyar a su familia y reclamar más seguridad en las calles

La comunidad musical de Gijón, junto con una amplia representación vecinal, se unirá el próximo 14 de diciembre en Gijón Arena para rendir homenaje a la memoria de Eloy Malnero, DJ, productor y figura pionera de la escena musical local, cuyo fallecimiento el 1 de noviembre de 2024 conmocionó a la ciudad. Eloy Malnero, de 56 años, fue agredido de manera aleatoria al salir de su trabajo en el centro de Gijón. El trágico suceso truncó la vida de «un hombre con trabajo, familia y una profunda huella en la cultura de su ciudad», aseguran los promotores del evento.

El concierto se iniciará a las 12:30 con una declaración por parte de la organización seguida de varios grupos que actuarán en directo y mas de 30 djs, representantes de tres generaciones de la música de baile en Asturias . Todos los artistas que colaboran en este concierto lo hacen de forma totalmente altruista.

El acto servirá para recordar a Eloy como un pionero y maestro para muchos, una pieza clave en el desarrollo de la escena de música de baile en Gijón. Su influencia y conocimiento marcaron a toda una generación de artistas y aficionados.

Este acto además, será totalmente solidario, y desde la organización se donará el 100% de los beneficios a su familia. Por último, desde la organización «queremos alzar la voz para reclamar más seguridad en las calles. Reclamamos la noche como un espacio seguro para el desarrollo de actividades económicas legítimas y para el esparcimiento de las personas. Hechos como el que derivó en la muerte de nuestro amigo no deberían volver a ocurrir jamás».

Tres años y medio de cárcel

Tal y como avanzó EL COMERCIO el pasado miércoles, la Fiscalía solicita tres años y medio de cárcel para el acusado de la muerte del dj Eloy Malnero. Lo considera responsable de un delito de homicidio imprudente por haber agredido a la víctima en la calle Corrida la noche de halloween, lo que provocó que cayese, se golpease la cabeza contra la ventana de una sidrería y acabase por fallecer horas después en el Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA). El juicio está aún pendiente de señalar en la Sección Octava de la Audiencia Provincial, en Gijón.

La acusación pública sostiene que «sobre las 7.40 de la mañana del 1 de noviembre de 2024, el acusado (Venezuela, 1993) se encontró en la calle Corrida con Eloy Malnero, quien le gastó una broma. Entonces el acusado se dirigió hacia él, le golpeó, se abalanzó sobre él y lo agarró por la cintura, lo que provocó que ambos cayeran al suelo».

Como consecuencia de la caída, el dj se golpeó con el alféizar de una ventana de un establecimiento hostelero del lugar. Sufrió un traumatismo craneoencefálico severo y aunque fue trasladado con vida al hospital, falleció unas horas después. El agresor se ausentó del lugar y fue detenido semanas después.

La Fiscalía sostiene que los hechos son constitutivos de un delito de lesiones, en concurso ideal con un delito homicidio por imprudencia y solicita que se condene al acusado a tres años y seis meses de prisión. Se interesa que se sustituya la pena de prisión por la expulsión de territorio nacional y prohibición de entrada en España durante un periodo de siete años.