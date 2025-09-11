El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Mandelson (izquierda) y Starmer, en su última foto juntos durante una visita del primer ministro a Washington. Reuters

Starmer despide a su embajador en EE UU por sus relaciones con Epstein

Lord Mandelson definió al magnate acusado de pedofilia como su «mejor amigo» en el famoso libro de su 50º cumpleaños y le aconsejó cómo afrontar los cargos judiciales

M. Pérez

Jueves, 11 de septiembre 2025, 13:05

El primer ministro británico, Keir Starmer, ha despedido a su embajador en Estados Unidos, Lord Mandelson, debido a las revelaciones sobre su amistad con el ... pedófilo Jeffrey Epstein. El libro sobre el 50º cumpleaños del magnate que se suicidó en prisión por sus vínculos con el tráfico sexual de menores continúa proporcionando disgustos a quienes colaboraron en su edición.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Grave accidente en Gijón: pierde el control de su coche y acaba arrollando a una mujer en una terraza
  2. 2 Grave accidente en Gijón: pierde el control de su coche y acaba arrollando a una mujer en una terraza
  3. 3 El xatu milagro de Fontaciera
  4. 4 Ilegales cancela su concierto de este domingo en San Mateo, en Oviedo
  5. 5 Un aficionado del Oviedo, arrestado por cánticos racistas contra los jugadores del Real Madrid
  6. 6 Herido un motorista al chocar con una ambulancia en Gijón
  7. 7 La hostelería asturiana advierte de que la ley antitabaco supone «una severa amenaza» para el sector
  8. 8 Fallece Alfonso Toribio, exdecano de los Arquitectos y alma de Tribuna Ciudadana, a los 77 años
  9. 9

    Matan a un líder juvenil aliado de Trump de un tiro en el cuello durante una charla: «Es un mártir de la verdad», dice el presidente
  10. 10

    Fumadores y hosteleros, en pie de guerra contra el veto al tabaco en las terrazas: «Nos mata, es un recorte a las libertades»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Starmer despide a su embajador en EE UU por sus relaciones con Epstein

Starmer despide a su embajador en EE UU por sus relaciones con Epstein