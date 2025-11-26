Oviedo pide «una sola voz» contra la violencia de género

La capital del Principado ha conmemorado este martes el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer reivindicando un futuro sin ... violencia y reclamando que instituciones y sociedad alcen «una sola voz» contra el maltrato.

En un emotivo acto celebrado en el salón de Pleno del Ayuntamiento de Oviedo, presidido por el alcalde con el respaldo de la Corporación, a excepción de Vox, se lanzó un mensaje claro: hay que «alzar la voz por las mujeres que no pueden hacerlo», por las que sobrevivieron, y por las que aún luchan «muchas veces en silencio», En este sentido, la edil de Políticas Sociales, María Velasco, lanzó una petición expresa para «perfeccionar los medios tecnológicos» y garantizar que los fallos de seguridad, como los denunciados en las pulseras telemáticas, no vuelvan a dejar desprotegidas a las mujeres.

Después de que la presentadora del acto del 25N, Arantxa Nieto, recitara un poema de Inma Chacón, la concejala dibujó la radiografía más dolorosa de la violencia machista: más de 1.333 mujeres asesinadas desde que existen registros, superando la treintena en lo que va de 2025 en España. El discurso institucional puso nombres y apellidos a la tragedia en Asturias, recordando a Karilenia Charles González, asesinada en Langreo; a Susana Sierra, hallada en un contenedor en Gijón tras un mes desaparecida; y a María Dolores Fernández, víctima de su marido el pasado julio. «Es responsabilidad de todos acabar con este problema social», aseveró Velasco, quien alertó sobre un retroceso en la percepción de la igualdad entre los más jóvenes.

Reconocimiento

«Solo desde la unidad y la coordinación alcanzaremos una sociedad equitativa, igualitaria, plena y sin discriminación», prosiguió Velasco, quien señaló que «un ejemplo de unidad, compromiso y coordinación de lucha contra la violencia es el Centro Municipal de la Mujer del Ayuntamiento de Oviedo y la Red Autonómica de Casas de Acogida«. Su labor fue reconocida en el mismo acto. »Con este reconocimiento queremos visibilizar la importancia de los servicios que prestan, queremos reforzar el compromiso institucional y social con la erradicación de la violencia y queremos poner en valor la dedicación de los profesionales que trabajan en este recurso, un gracias que nace del corazón de Oviedo«.

Soledad Sánchez y Cristina Calviño, en nombre del Centro Municipal de la Mujer, cuya responsable es María Cortes, recogieron una réplica de la estatua de 'La Regenta' y definieron su labor diaria como «un trabajo silencioso y callado». Joana Magdalena Benavente, coordinadora de la Red de Casas de Acogida, también recibió la distinción.

De forma paralela, el colectivo Muyeres de la Escandalera transformó la céntrica plaza de Oviedo en un memorial con cuatro lápidas simbólicas, discrepando de las cifras oficiales: a las tres víctimas reconocidas sumaron el nombre de Noelia González, asesinada el 18 de agosto a manos de su compañero de piso, advirtiendo que la violencia adopta muchas formas.