El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Leticia González, Alfredo Canteli, Joana Benavente, María Cortés, Soledad Sánchez, Cristina Calviño y María Velasco. María Velasco
25N en Oviedo

Oviedo pide «una sola voz» contra la violencia de género

El Ayuntamiento de Oviedo reconoce la labor del Centro Municipal de la Mujer y de la Red Autonómica de Casas de Acogida

Raquel Fidalgo

Raquel Fidalgo

Oviedo

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 06:59

Comenta

La capital del Principado ha conmemorado este martes el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer reivindicando un futuro sin ... violencia y reclamando que instituciones y sociedad alcen «una sola voz» contra el maltrato.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Triana Martínez disfruta ya de su primer permiso de salida de la cárcel de Asturias
  2. 2 Condenado a dos años de cárcel por besar y hacer un chupetón a una menor en Gijón
  3. 3 Estos son los domingos y festivos que abrirán los comercios de Asturias para las compras navideñas
  4. 4 «A mi hermana la mataron y trataron de quitarle el anillo para no dejar pruebas»
  5. 5 El verano gijonés tendrá un nuevo festival: llega WAY!
  6. 6 Rechazan la incapacidad permanente a una ganadera asturiana con secuelas de una mastectomía, ansiedad y depresión
  7. 7

    El importe que pagó Maribel Vilaplana apunta que salió del parking a las 19:47 horas, una hora después de comer con Mazón en El Ventorro
  8. 8 El restaurante Michem y los secretos del mejor pote asturiano
  9. 9

    Sánchez opta por la fiscal contra la violencia de género Teresa Peramato para sustituir a García Ortiz
  10. 10 ¿Qué se come en el restaurante Regueiro, nueva estrella Michelin de Asturias?

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Oviedo pide «una sola voz» contra la violencia de género

Oviedo pide «una sola voz» contra la violencia de género