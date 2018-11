«Dani, por mi parte está todo olvidado», dice el ovetense cuya respuesta el 'sketch' de la bandera se hizo viral Julio García, en el vídeo en el que responde a Dani Mateo. Tras unos días en los que el presentador y el empresario asturiano han recibido insultos y amenazas de muerte, una conversación telefónica iniciada por el propio Dani Mateo han puesto fin al desencuentro ELCOMERCIO.ES Martes, 6 noviembre 2018, 13:49

'Hablando se entiende la gente' aunque sea de política y quienes hablen partan desde posiciones, 'a priori', tan distantes como las que pudieran tener el empresario ovetense Julio García y el humorista Dani Mateo. El presentador de 'El Intermedio', que desde la semana pasada no se ha cansado de dar explicaciones y trata de responder a todos aquellos que se han sentido ofendidos por su polémico 'sketch' de la bandera, decidió llamar personalmente al asturiano que este fin de semana se había convertido en noticia por un vídeo en el que afeaba al humorista su actuación y le retaba a hacer lo mismo con la bandera asturiana.

El propio Julio lo explica en un nuevo vídeo que publica en Facebook tras unos días que no han sido fáciles para ninguno de los dos. «Cada uno de nosotros somos responsables de las cosas que hacemos. Igual que a mí me han amenazado de muerte y me han insultado, hay personas que le están insultando y faltando al respeto», lamenta el ovetense. En los mismos términos se expresaba ayer Dani Mateo, probablemente antes de llamar a Julio por teléfono. Lo hacía en una entrevista en la radio donde aseguraba que entendía perfectamente el enfado del ovetense y, tras reconocer que estaba pasando por unos momentos muy malos, aseguraba que no pudo intuir el alcance de la polémica: «Muchos me pueden acusar de ingenuo pero no supe prever la dimensión».

Tras la conversación teléfonica mantenida entre el catalán y el asturiano, Julio se comprometió con el presentador a publicar un nuevo vídeo hablando de la misma. «Creo que ha sido muy elegante. Si se equivocó, se equivocó. Me ha dicho que es un enamorado de Asturias y me ha pedido que transmita todo esto a la gente. Yo no tengo seguidores ni soy youtuber peri hay gente que ha visto mi vídeo. Por su puesto, acepto sus disculpas», apunta Julio, quien también le ha pedido disculpas al presentador. «Cuando le dije que a que no tienes cojones no era una amenaza sino que es una forma que tenemos de decir las cosas los asturianos», aclaró Julio, que quiere, de esta forma, poner fin a la polémica.

Aclaradas las cosas, parece que Dani y Julio tuvieron tiempo para hablar de política y de la situación social que vive España. «Le he dicho que esto no tiene que ver con ser de un partido u otro. Vivimos en una sociedad donde está robando todo el mundo. Por mi vida han pasado diferentes partidos políticos y nosotros seguimos siendo los mismos», opina Julio. Una reflexión que le lleva a cerras esta situación con una frase de amigo: «Dani, por mi parte está todo olvidado. Acepto tus disculpas y voy a retirar el vídeo de mi página».

Una vez publicado el vídeo, Julio se lo envió a Dani Mateo quien también se ha hecho eco de la conversación y la ha publicado en sus redes sociales: «Éste es un ejemplo de lo que os decía. Julio, una persona a la que no le gusta mi tipo de humor, y yo, que adoro la comedia irreverente, hemos hablado y nos hemos entendido. Hablemos más y gritémonos menos. Y sobre todo, riámonos. Gracias, Julio. De corazón. Os invito a verlo».