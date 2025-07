El equipo de gobierno de Oviedo garantiza que el Palacio de los Deportes abrirá en agosto

Los trabajadores de la Concejalía de Deportes de Oviedo se encuentran estos días ultimando las cuestiones técnicas previas a la apertura del Palacio de ... los Deportes. La rehabilitación integral del gran pabellón diseñado por Ildefonso Sánchez del Río ha supuesto también una profunda modernización de todos los equipos y sistemas, desde la climatización hasta el sonido y las nuevas máquinas de los gimnasios, y el personal municipal ha tenido que recibir una formación específica para aprender a utilizarlos. También para el montaje y desmontaje de la pista de madera central, que puede instalarse en dos configuraciones y también retirarse por completo para ser almacenada en sendos almacenes en los extremos del edificio. La apertura se producirá, según confirmaron este martes fuentes de la Concejalía de Deportes a este diario, a lo largo del mes de agosto. El equipo de gobierno local garantiza así que el Palacio de los Deportes vaya a abrir sus puertas coincidiendo con la pretemporada del Alimerka Oviedo Baloncesto, que será uno de sus principales usuarios.

«Está todo perfectamente coordinado con el OCB, van a empezar la pretemporada en el Palacio de los Deportes en agosto», reiteraron las mismas fuentes, para añadir a renglón seguido que «es el OCB el que marca los ritmos de la apertura» y que «se están ultimando las cuestiones técnicas». En agosto, aunque no dieron fecha concreta, la apertura para la pretemporada del club de baloncesto de la ciudad coincidirá con la del resto de equipamientos del Palacio para el público general y el resto de clubes deportivos de la capital asturiana.

Una reacción de la concejalía que dirige la edil Conchita Méndez a las declaraciones, realizadas durante la mañana de este martes, por la concejala socialista Natalia Sánchez Santa Bárbara manifestando sus dudas sobre los tiempos de apertura del Palacio de los Deportes. «Hemos tenido una comisión dentro de la Concejalía de Educación y Deportes y hemos salido preocupados porque no sabemos cuándo será la apertura real», aseguró.

Así, continuó la edil del PSOE local, «se nos trasladan una serie de cuestiones que no son acordes con lo que ellos han dicho de abrir en junio, julio y agosto, remiten todo a Patrimonio y la concejala no nos ha concretado absolutamente ninguna fecha al respecto». Es por eso, agregó Sánchez Santa Bárbara, que «estamos preocupados porque no queda claro si la apertura va a ser en tiempo y forma, si los clubes van a poder realizar su pretemporada...».

También hizo mención a las distintas jornadas de inauguración del edificio celebradas en junio, en las que se produjo la presentación de la candidatura de Oviedo a Ciudad Europea del Deporte 2026 y también una visita de autoridades y una jornada de puertas abiertas. Posteriormente se cerró el edificio para que los trabajadores municipales recibiesen la correspondiente formación.