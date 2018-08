Los mejores lugares para seguir los Fuegos de la Semana Grande de Gijón Gráfico El espectáculo pirotécnico se podrá ver desde prácticamente toda la ciudad EUGENIA GARCÍA Gijón Martes, 14 agosto 2018, 00:53

Esta noche, el cielo sobre la bahía de San Lorenzo se constelará con formas de vivos colores. Cuando el reloj marque la medianoche, el estruendo indicará el inicio del espectáculo y los artificios de la pirotecnia valenciana Ricardo Caballer se derramarán iluminando el firmamento en los primeros minutos del 15 de agosto. Si quiere ser testigo directo del estallido de los fuegos, asegúrese un buen punto de observación... pero vaya con antelación, ya que aunque se verán desde prácticamente cualquier punto de la ciudad, la fiesta grande atrae a miles de gijoneses y visitantes que desde media tarde acapararán algunos de los mejores sitios.

Existen multitud de lugares estratégicos que ofrecen una buena perspectiva. Si bien el favorito de los habituales de esta noche es la arena de San Lorenzo a la altura de la Escalerona, la playa es suficientemente larga como para acoger a las miles de personas que cada año se concentran entre San Pedro y la desembocadura del río Piles. Y aunque puede que más allá el sonido se escuche algo más lejano, el mirador de La Providencia ofrece altura, comodidad y aparcamiento.

Desde hace un par de años, los Fuegos se lanzan de tal manera que se elimina la visión lateral, por lo que se pueden apreciar en todo su esplendor también hacia el Oeste, al otro lado de la península de Cimavilla. El área del Puerto Deportivo, la zona de Fomento y la explanada del Acuario crecen cada vez más en público en busca de una buena zona para seguir la traca en tierra. Y aquellos que prefieren la comodidad de la arena sin la mayor aglomeración de El Muro pueden acudir a la playa de Poniente y, sentados en sus toallas, celebrar el día de Begoña mirando al cielo. Incluso desde la Campa Torres se consigue una perspectiva favorable del espectáculo pirotécnico.

No obstante, no cabe duda de que la mar es el mejor emplazamiento para deleitarse con la pirotecnia. Decenas de barcos de recreo abandonarán su amarre en los pantalanes del puerto para navegar bajo los fuegos en primera línea de mar, eso sí, a 300 metros de la 'zona cero', y otras tantas embarcaciones contemplarán las luces de medianoche desde los pantalanes. La cuestión, como cada 14 de agosto, es no perderse los Fuegos.