La agenda festiva de Asturias, a rebosar este fin de semana

Isabel Gómez Gijón Jueves, 7 de agosto 2025, 13:44 Comenta Compartir

Aunque no todas se incluyan en este texto, no hay ninguna intención de ignorar las muchas fiestas y festejos patronales que este verano animan Asturias de un extremo a otro; tampoco, de dejar a un lado las numerosas actividades que ofrecen los museos y otros equipamientos culturales de la región (la mayoría, además, orientadas a los más pequeños); y, por supuesto, no se quiere desincentivar a nadie para disfrutar del ocio al aire libre. Pero es que la agenda de este segundo fin de semana de agosto está a rebosar y, por si fuera poco, incluye algunas de las fiestas más multitudinarias del año en Asturias. La principal, el Descenso Internacional del Sella.

6 - 9 de agosto Arriondas y Ribadesella Descenso del Sella

Al margen de la gran competición deportiva del sábado, día 9, la Fiesta de Les Piragües y las numerosas actividades organizadas en torno a esta gran cita de Interés Turístico Internacional animan ya Arriondas y Ribadesella. Verbenas y juegos infantiles, charlas y presentaciones, mercadillos y mucho más preludian y acompañan a la competición.

7 - 10 de agosto Pravia Xiringüelu

Pero esta no es la única gran cita del fin de semana en Asturias. El domingo, día 10, Pravia será el destino de miles de romeros que llenarán el prau Salcéu para vivir la gran fiesta del Xiringüelu, cuyo programa festivo comienza este jueves. El Xirinfantil, verbenas, la cena de las peñas y mucho más animará el ambiente hasta la mañana del domingo, cuando comenzará la romería.

7 -10 de agosto Navia Descenso de la ría de Navia

Otra parada destacada en la ruta festiva de Asturias para este fin de semana está en Navia, que celebra su Descenso a nado de la ría de Navia. El pregón y la proclamación de la reina y damas abren este jueves 7 un programa lúdico que culminará el domingo con la gran competición de natación en aguas abiertas.

Hasta el día 9 Navelgas (Tineo) Mundial de Bateo de Oro

También destino turístico y cultural de primer orden es estos días Navelgas, en el concejo de Tineo, donde continúa disputándose el Campeonato Mundial de Bateo de Oro, que ha congregado en la villa tinetense a medio millar de bateadores atraídos por esta singular y divertida fiebre del oro.

Hasta el día 17 Gijón Semana Grande

Gijón merece un capítulo aparte. Por un lado, porque llega a su ecuador el gran certamen comercial y de ocio que es la Feria Internacional de Muestras de Asturias; por otro, porque comienza la Semana Grande.

El viernes 8, a las 21 horas, la artista Mina Longo leerá el pregón con el comenzarán oficialmente los festejos. Respecto a los conciertos previstos, uno de los grandes atractivos de esta cita veraniega, destacan Los Secretos (viernes 8, 23 horas), Antonio José (sábado 9, 23 horas), Mojinos Escozíos (domingo 10, 21 horas) y Don Patricio (domingo 10, 23 horas).

Y, además, ya han abierto las casetas del Paseo Gastro que animan tanto el Paseo de Begoña como el entorno del puerto Deportivo.

7 - 10 de agosto Cangas del Narcea, Tapia, Candás, Luanco, Salinas... Prestoso Fest, Fido, Luanco al Mar y mucha más música

Quienes busquen disfrutar de la música en directo también tendrán dónde elegir, tanto por el lugar como por el estilo musical. El Festival de Gaites Villa de Xixón y el Festival Intercéltico de Occidente (Fido) de Tapia ofrecen la música y bailes tradicionales y de inspiración celta, mientras que Candás y Luanco hacen su propia invitación a disfrutar del jazz y de los primeros conciertos del festival Luanco al Mar; por su parte, Cangas del Narcea, con el Prestoso Fest, y Salinas, con el Ewan, sirven la combinación perfecta de música indie y naturaleza.

Quienes prefieran música en teatro, dos recomendaciones: el musical del Fantasma de la Ópera, que llega este viernes al Teatro Jovellanos de Gijón, y el Festival de Música Horacio Icasto de Navia, que para el mismo día 8 tiene programado su segundo concierto. Y quienes se inclinen por un formato que aúna música y arte visual, el Festival Adar ofrece actividades hasta el día 17 en distintos puntos de Asturias. Las entradas para los espectáculos previstos para estos días en el monasterio de San Antolín de Bedón están agotadas, pero aún pueden reservarse los pases gratuitos para disfrutar del 'Paseo sonoro' en Leiguarda, en Belmonte (sábado 9, 21.30 horas).

7 -11 de agosto Fiestas patronales

La oferta de actividades de ocio para este fin de semana parece no acabar e incluye fiestas populares en numerosos pueblos de Asturias. Una de las más conocidas son las de San Félix en Valdesoto, en el concejo de Siero, que tendrán su momento álgido el lunes, día 11, con su popular desfile de carrozas.

También en Llanes calientan motores para una de sus grandes fiestas del verano, San Roque; este fin de semana lo harán con la gran jira en el parque de Pancar, prevista para el sábado a las 19 hoas.

Mercados tradicionales

Esta lista lúdica y de ocio incluye también mercados de agroalimentación y artesanía como el Feirón de Verano de Grandas de Salime (domingo 10, desde las 11 horas), que incluye actividades para todos los públicos; el Mercáu Tradiconal de Lastres, que se celebrará entre los días 8 y 11 y también completa la oferta comercial con un programa cultural; el Mercáu del Occidente, que tendrá lugar en Cadavedo el domingo 10, de 11 a 14.30 horas; y El Tenderete, que se celebrará el mismo domingo en Santa Eulalia de Cabranes y finalizará con un concierto de Prieto Picado y un micro abierto.

7 - 10 de agosto Agenda gastronómica

Y, por su puesto, hay propuestas gastronómicas para compartir y disfrutar. Además del Paseo Gastro de Gijón, el Festival de la Cerveza de Avilés es otro de los planes que, a buen seguro, tendrá una gran afluencia de público. Pero no será el único. Al fin y al cabo, aún hay muchas más entradas en la agenda de ocio de Asturias.

Temas

Planes en Asturias