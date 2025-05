Rozada, entrenador del Real Avilés: «Estoy muy orgulloso de mis jugadores y de que podamos ascender en casa»

Roberto Calvo / A. Santos Madrid Domingo, 25 de mayo 2025, 19:32 Comenta Compartir

El entrenador del Real Avilés, Javi Rozada, ya ve muy cerca el sueño del ascenso: «Fue un año difícil y es increíble ... que, después de todo, tengamos la oportunidad de ascender. El equipo no se cayó pese a la crisis de diciembre. Este equipo me ha hecho mejor entrenador y mejor persona. Me siento muy orgulloso de mis jugadores y de que podamos ascender el sábado en casa con nuestra gente».

En cuanto al desarrollo del choque de ida del 'play-off' de ascenso disputado en el mediodía de este domingo, el entrenador ovetense valoró que «lo que nos pasó en la primera parte contra el Majadahonda fue algo más mental. Yo les insté a que se animaran de cara al segundo tiempo. Estaban nerviosos, y debíamos tener más confianza, porque somos muy buenos y teníamos que creer en lo que hemos hecho durante toda la temporada. En la segunda parte, salieron convencidos de lo que tenían que hacer y todo ha salido perfecto», confesó al término de un partido que tuvo que ver de nuevo en la grada para cumplir los dos partidos de sanción. Javi Rozada también envió un mensaje a la afición blanquiazul: «Quiero agradecerles a los aficionados todo el esfuerzo que han hecho para venir hasta aquí y apoyarnos siempre. En vez de hacer planes familiares para el domingo, decidieron hacer muchos kilómetros para animarnos y estar con nosotros. El sábado vamos a darlo todo para conseguir el objetivo y poner a la ciudad de Avilés al mínimo de donde le corresponde, pero no está hecho todavía y tenemos que salir con hambre y con ambición». «Quiero agradecerles a los aficionados todo el esfuerzo que han hecho para venir hasta aquí y apoyarnos siempre» Rozada también tuvo un mensaje para los goleadores, Javi Cueto y Santamaría: «Me alegro mucho por los dos, por Javi porque este año tiene muchísimo mérito lo que ha hecho, es un futbolista que va a jugar en categorías superiores seguro. Y por Santa, que en la anterior eliminatoria estaba fastidiado, porque no apareció, fue en un contexto más difícil, solo arriba. Se lo merecen». Noticias relacionadas El Real Avilés ya ve cerca el ascenso Jesús Arribas, técnico del Rayo Majadahonda: «No tuvimos acierto en ninguna de las dos áreas» Bizarrap celebra la victoria del Real Avilés y la afición lo invita a viajar a Asturias para la final del 'play off' La afición del Real Avilés, a por todas en Madrid Destacó igualmente de Isi Ros que «es un jugador especial que en el campo tiene una magia, algo distinto, y personalmente tiene un corazón enorme». Soler pide prudencia Otro de los jugadores destacados fue José Antonio Soler. El lateral valenciano aseguró que «te vas a casa con un 0-2, no hay nada hecho, pero el equipo compitió bien, en la segunda parte no han tirado a puerta. Nos quedamos con las buenas sensaciones y el equipo que tenemos, que somos una familia». En cuanto al desplazamiento de la afición, añadió que «la medalla principal es para ellos, que han hecho cinco horas de viaje para venir hasta aquí, han animado desde el minuto uno y parecía que jugábamos en casa». No obstante, advierte sobre la euforia que «no está hecho, el año pasado gané la final en casa 2-1 luego fui allí, nos pusimos 0-1, necesitaban tres goles, nos hicieron dos y con el empate ascendieron. Hay que tener los pies en el suelo y animar a toda la gente a que vaya al Suárez Puerta para comerse la guinda del pastel».

Temas

Javi Rozada