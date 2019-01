«Son muchos días, pero yo creo que mi ángel está vivo» La tía abuela de Julen ha hablado esta mañana en un programa de televisión EL COMERCIO Gijón Viernes, 25 enero 2019, 16:23

«Son muchos días, pero yo creo que mi ángel está vivo». Así lo ha manifestado esta mañana, en el 'Programa de Ana Rosa', Elena, la tía abuela de Julen.

«Estoy mal, Ana Rosa. Me he tenido que tomar dos diazepam», ha comentado. Por su parte, la presentadora ha intentado apoyar a la familiar del pequeño: «No has perdido la esperanza en ningún momento y no la puedes perder ahora. Ya estamos llegando al final». «Lo sé, alguna noche la he perdido y he tenido que apagar la tele porque no sé cómo está mi niño. Tiene que estar asustado, si está inconsciente, mejor», ha respondido la tía de Julen. También ha tenido palabras de agradecimiento para los ocho mineros que participan en el rescate del niño de dos años.

En estos momentos, los efectivos de la Brigada de Salvamento Minero han realizado más de la mitad de la galería horizontal que se excava para intentar encontrar al menor.

Los mineros comenzaron en la tarde de este pasado jueves la excavación de una galería horizontal de unos cuatro metros para conectar el túnel vertical perforado previamente con el pozo en el que se encuentra el pequeño Julen.

Durante esta mañana la excavación de esa galería horizontal alcanzaba un metro y medio y las complejas condiciones del terreno han obligado al uso de microvoladuras. El portavoz de la Guardia Civil, Jorge Martín ha explicado que es la montaña la que marca el ritmo de trabajo del operativo, dada su extrema dureza.

También ha dejado claro que el ánimo entre el operativo, compuesto por 26 efectivos de la Brigada, la Guardia Civil y el Consorcio Provincial de Bomberos, es «igual de alto» que este jueves, cuando iniciaron la bajada.

