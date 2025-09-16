«Enol es un jugador con garra, se mete en un muro si hace falta»

«¡Primero en el templo! ¡Levantar la cabeza y a por más!», deseó ayer Enol Prendes (Pola de Laviana, 2004) en redes sociales. El ... canterano hacía referencia a su debut en El Molinón, que se produjo en el minuto 80 del partido contra el Burgos y que se diluyó en un final loco por la derrota del equipo. No obstante, el estreno del lavianés, una de las pocas buenas noticias del día, reafirmó la apuesta que el club y el propio Asier Garitano han hecho por este dinámico y versátil jugador de ataque, de 21 años, que ayer se entrenaba bajo la lluvia del número 1 con esa energía que trae de serie.

No era la primera vez, en todo caso, que pisaba el césped de El Molinón. Ya había jugado un Torneo de Barrios en edad alevín, a su llegada al Sporting, y también le tocó ejercer durante varios años como recogepelotas, una parte ineludible de la formación de un jugador. Tan cerca y tan lejos.

La noticia, además, ratificó la buena salud futbolística que hay en Pola de Laviana, donde conviven menos de 10.000 habitantes. Eso no ha sido obstáculo para que en los últimos años hayan salido de allí Roberto Canella, Viti Rozada y, a falta de su consolidación, el propio Enol Prendes. «A 'Enolín' le conozco desde muy pequeño porque venía a nuestro campus. Su padre lo organizaba y siempre vino a entrenar. Ahora, además, está de entrenador y monitor de los chavales», explica Canella, «orgulloso» de su vecino, con el que compartió entrenamientos en el verano antes del inicio de alguna pretemporada del Sporting: «Él tendría 15 ó 16 años e íbamos juntos a entrenar al campo del Alcava».

De Laviana y del Alcava emergió también Viti antes de poner rumbo al Oviedo. «Estoy muy contento por el debut de Enol en el fútbol profesional, algo que no es nada sencillo y que hay que valorar. Se está ganando la confianza de Garitano y está teniendo oportunidades gracias a su trabajo y a su esfuerzo, y las está aprovechando», asegura el hoy futbolista de Las Palmas. Por supuesto, también tiene un retrato personal de su paisano. «Es muy humilde, centrado y tiene las cosas muy claras. También conozco a sus padres, son muy buena gente», remata.

¿Y qué tiene el Alcava, un club de pueblo, para que tres jugadores hayan debutado en el fútbol profesional en los últimos diecinueve años? «Que hace las cosas muy bien. Todos los años tiene niños que firman por el Sporting y el Oviedo», responde Canella. «Para mí, como para todos los lavianeses, es un orgullo que chavales que nacieron y crecieron en el pueblo cumplan su sueño», amplía Viti, valorando todo el trabajo de «la gente que se involucra para la formación de los chavales en el Alcava». Sin ellos, sentencia, «ninguno habríamos llegado». Al mismo tiempo pone sobre la mesa la promoción de jugadoras de primer nivel.

De vuelta a Enol, Canella observa que su principal virtud es «la polivalencia». Y añade un rasgo de su fútbol: «Es un jugador con garra, con carácter, mete el pie y se mete en un muro si hace falta».