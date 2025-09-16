El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Enol Prendes, durante el Sporting de Gijón - Burgos, en el momento de saltar al césped de El Molinón en sustitución de Gaspar. D. ARIENZA
Sporting de Gijón

«Enol es un jugador con garra, se mete en un muro si hace falta»

Canella y Viti, lavianeses que empezaron a jugar al fútbol en el Alcava, como el atacante, «orgullosos» por el debut de su vecino en El Molinón

Javier Barrio

Javier Barrio

Gijón

Martes, 16 de septiembre 2025, 07:48

«¡Primero en el templo! ¡Levantar la cabeza y a por más!», deseó ayer Enol Prendes (Pola de Laviana, 2004) en redes sociales. El ... canterano hacía referencia a su debut en El Molinón, que se produjo en el minuto 80 del partido contra el Burgos y que se diluyó en un final loco por la derrota del equipo. No obstante, el estreno del lavianés, una de las pocas buenas noticias del día, reafirmó la apuesta que el club y el propio Asier Garitano han hecho por este dinámico y versátil jugador de ataque, de 21 años, que ayer se entrenaba bajo la lluvia del número 1 con esa energía que trae de serie.

