Asturias insta al Gobierno central a atender cuanto antes la demanda sobre el peaje

Si en algo coincidían ayer los líderes políticos, empresariales y sindicales preguntados por EL COMERCIO es que la manifestación contra el peaje del Huerna fue un éxito ... . Por eso, no es de extrañar que el presidente Adrián Barbón ayer se mostrase un poco más optimista: «El Principado tiene todas las de ganar». No es que esta respuesta difiera mucho de las que vino dando días anteriores, pero ahora lo hace avalado por la respuesta de los asturianos en las calles.

Ese entusiasmo es compartido, pero desde la oposición ya exigen que eso se traduzca en algo más que palabras. «Tiene que ir a Madrid a negociar, ir al despacho del ministro ministro, presionarle y trasladar lo que es justo para Asturias», le conminó ayer el líder de los populares asturianos, Álvaro Queipo. Una línea similar a la expresada por el portavoz parlamentario de Foro Asturias, Adrián Pumares: «Que cumpla su compromiso electoral tanto de 2019 como de 2023 cuando hizo gala de su buena relación con Pedro Sánchez y el gobierno de España».

Así que en esas se está ahora. En que se use esa fuerza que da la unidad para presionar en Madrid mientras en paralelo se sigue a la espera de si la Comisión Europea atenderá o no a las alegaciones presentadas por el gobierno español al Dictamen que dice que la prórroga del peaje aprobada por Álvarez Cascos y Aznar en el año 2000 se hizo de forma ilegal. «Para hacer caja», insistían ayer los socialistas.

Por tanto, sí, la segunda coincidencia de todos cuantos se manifestaron el viernes es que toca ir a Madrid. ¿A reunirse con quien? Pues esto depende de a quien se le pregunte. Los sindicatos, por ejemplo, creen que la figura del ministro ya pinta poco en este asunto. «Dada la voluntad de inacción expresada por Oscar Puente, que afirma que no se va a hacer nada, hay que dar un paso más. Adrián Barbón debe reunirse en la mayor brevedad con Pedro Sánchez, en un encuentro de presidente a presidente», afirmó el secretario general de CC OO, José Manuel Zapico. Su homólogo en UGT, Javier Fernández Lanero, sin apuntar tan alto, sí dejó claro que «si nos dicen que la solución no es técnica sino que es económica, pues iremos a ver al ministro de Economía o a la titular de Hacienda o a quien sea menester». El argumentario es fácil de entender: que haya recursos para infraestructuras en otras comunidades autónomas no casa con que no haya dinero para las que hacen falta en Asturias.

Estos serán los deberes que se pondrán sobre la mesa los próximos días en una nueva reunión de la Alianza por las Infraestructuras. «Toca sentarse y hablar», señaló el presidente de la Cámara de Comercio de Oviedo, Carlos Paniceres, quien apuesta a «abrir cauces de diálogo y negociación con el Ministerio de Transportes para que abra mecanismos de bonificación mientras se determine en los tribunales». Paniceres deja claro que esto no es algo contra ningún gobierno «sino contra el Estado, porque los gobiernos han ido cambiando y se ha mantenido esta situación injusta».

En líneas similares se pronunciaban ayer también los presidentes de las Cámaras de Comercio de Gijón y Avilés. La primera, liderada por Félix Baragaño, exigía al gobierno de España «que reaccione, articulando los medios para bonificar, cuando menos, el coste del peaje». Y apuesta por mantener abiertas las tres líneas de trabajo: política, judicial y social. Desde Avilés, Daniel González recalcó que «iremos a Madrid y Bruselas las veces que sean necesarias para revertir una decisión política que afecta y preocupa a la sociedad asturiana».

Contra lo que se pudiera pensar, aunque en estas semanas ya se ha hecho para despejar la duda, los partidos de izquierdas que forman parte de la coalición de gobierno aquí y allí, están en esas mismas. Dos voces del PSOE repitieron eso mismo ayer desde sus distintos altavoces. Por un lado, el consejero Alejandro Calvo insistió en que su compromiso es «seguir trabajando con determinación y fuerza en todos los frentes» e instó a que la reclamación de la sociedad asturiana «sea atendida cuanto antes». Las declaraciones del secretario de Organización de la FSA, Luis Ramón Fernández Huerga, siguieron el mismo argumentario. Confió en que la manifestación sea «el punto de partida de un proceso que lleve a la supresión definitiva del peaje, favoreciendo así la competitividad de nuestra comunidad» y esperó que «la respuesta de Asturias en la calle sea atendida más pronto que tarde», para lo que los socialistas, añadió, «seguiremos trabajando en los distintos frentes que tenemos por delante».

Su socio, Convocatoria por Asturias, fue un poco más escéptico con lo de verse con Óscar Puente. «Primero hay que mantener el consenso absoluto. Luego analizar si ir a Madrid, que puede ser buena idea», dijo la diputada Delia Campomanes. Donde ella cree que hay que poner los esfuerzos es en acudir al Defensor del Pueblo para que emita un informe jurídico y al Comité de las Regiones.

La diputada del Grupo Mixto, Covadonga Tomé, cre que la manifestación debería de servir para que el gobierno asturiano «avance sin titubeos en la vía administrativa y, si procede, en la judicial». También para que Óscar Puente «pueda ver a la gente en la calle y se dé cuenta de que los asturianos queremos que se suprima el peaje».

Cruce de reproches

Mientras se mira a Madrid y a Bruselas, de forma casi unánime, tono arriba, tono abajo, la refriega política no se toma un descanso. Porque una cosa es coincidir en el fin, que se suprima el peaje, y otro bien distinto es bajar la guardia en intentar desgastar al contrario.

Las dos estrategias, las de socialistas y populares, son claras. Desde la FSA, ayer por boca de Luis Ramón Fernández Huerga, se repite que «es una herencia envenenada que dejó el PP vendiendo Asturias para incrementar la caja de la privatización». Por su parte, el PP insiste dibujar un perfil de Adrián Barbón y el gobierno del Principado «sumiso» frente a Moncloa. Por eso, Álvaro Queipo le reprocha que no haya hecho nada en el año que ha pasado desde que se firmó el documento de la Alianza por las Infraestructuras y le pide que «deje de buscar subterfugios». Las palabras de los populares se complementan con las del líder forista Adrián Pumares que recuerda que ya existen mecanismos como la Comisión Bilateral pero que sigue «inédita», o sea, sin convocarse en todo estos años, y también le critica lo poco se sirvió «la gira pop que hizo por los ministerios» hace varios meses. «Hace falta un presidente con voluntad de usar esos mecanismos», le decía ayer Pumares.

A ellos les respondía Adrián Barbón desde Peñaranda de Bracamonte (Salamanca) donde recibió el premio Benedicta Rodríguez, otorgado por las Juventudes Socialistas de Castilla y León: «Reto a Queipo a decir, como yo digo, que el peaje es ilegal. Es incapaz de hacerlo».