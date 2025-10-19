El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Asturias insta al Gobierno central a atender cuanto antes la demanda sobre el peaje

Políticos, empresarios y sindicatos coinciden en que, a la espera de Bruselas, toca reunirse cuanto antes con el Ministerio de Transportes

Eduardo Paneque

Eduardo Paneque

Gijón

Domingo, 19 de octubre 2025, 00:00

Si en algo coincidían ayer los líderes políticos, empresariales y sindicales preguntados por EL COMERCIO es que la manifestación contra el peaje del Huerna fue un éxito ... . Por eso, no es de extrañar que el presidente Adrián Barbón ayer se mostrase un poco más optimista: «El Principado tiene todas las de ganar». No es que esta respuesta difiera mucho de las que vino dando días anteriores, pero ahora lo hace avalado por la respuesta de los asturianos en las calles.

