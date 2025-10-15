El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

El presidente del Principado y secretario general de la FSA interviniendo en una asamblea abierta celebrada por el partido en mayo de 2024. Mario Rojas
Peaje en Asturias

La FSA convoca a sus 7.000 militantes a una asamblea para preparar la manifestación contra el Huerna

La reunión será mañana, con el consejero de Movilidad, Alejandro Calvo, para «informar de las acciones y reflexionar sobre nuestra reivindicación histórica»

Ramón Muñiz

Ramón Muñiz

Gijón

Miércoles, 15 de octubre 2025, 20:02

Comenta

La Federación Socialista Asturias (FSA) que lidera Adrián Barbón calienta motores de cara a la manifestación del viernes contra el peaje del Huerna. El secretario de organización, Luis Ramón Fernández Huerga, ha remitido una invitación a los 7.000 militantes que tiene el partido convocándoles mañana a una asamblea abierta. El objetivo, señala la misiva, es «informar» sobre las acciones emprendidas contra la concesión de la AP-66 y «reflexionar sobre nuestra reivindicación histórica». El acto está impulsado por la Comisión Ejecutiva Autonómica y contará con la asistencia y explicaciones del consejero de Movilidad, Alejandro Calvo.

La asamblea de militantes tendrá ligar el mañana a a las 18:00 horas, en la sede de la FSA-PSOE de La Ería, y se ha pedido a quienes vayan a asistir que se registren para facilitar le organización.

En la carta se elude criticar al Gobierno central actual o al Ministerio de Transportes, para poner el foco en otras cuestiones. El email subraya cómo «en las últimas semanas el Gobierno del Principado de Asturias ha asumido el liderazgo ante una reclamación histórica».

«La sociedad asturiana reclama por justicia y equidad territorial el fin del peaje. Los diferentes partidos políticos y agentes sociales representados en la Alianza por las Infraestructuras que lidera el Gobierno del Principado de Asturias, ha acordado una serie de acciones para lograr, al fin, la supresión de esta injusta barrera territorial», completa.

