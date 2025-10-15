El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

El Ejecutivo en pleno. Desde la izquierda: Concepción Saavedra (consejera de Salud), Ovidio Zapico (Ordenación del Territorio), Gimena Llamedo (vicepresidenta), Adrián Barbón (presidente), Guillermo Peláez (portavoz y consejero de Hacienda), Borja Sánchez (Ciencia e Industria) y Eva Ledo Educación). Detrás, Marta del Arco (Derechos Sociales), Alejandro Calvo (Movilidad), Marcelino Marcos (Medio Rural) y Vanessa Gutiérrez (Cultura). E. C.
Batalla contra el peaje de la autopista del Huerna

El Gobierno de Asturias llama a una manifestación «masiva» contra el peaje de la autopista del Huerna y la apoyará con todos sus consejeros

«Estamos dispuestos a dar la batalla», asegura el portavoz del Ejecutivo asturiano, quien rechaza que la tensión con el Gobierno de Pedro Sánchez abra grietas en la FSA

Ramón Muñiz
Ana Moriyón

Ramón Muñiz y Ana Moriyón

Gijón

Miércoles, 15 de octubre 2025, 06:26

Comenta

Quedan dos días para la manifestación que impulsa el Gobierno de Asturias para reclamar el rescate del peaje del Huerna o su bonificación ... al 100%. La marcha comenzará este viernes a las 17.30 en la Estación del Norte de Oviedo y desembocará en la Plaza de la Escandalera. En el debate de orientación política el presidente Adrián Barbón avanzó que acudiría, como uno más. Conforme se acerca la cita la convocatoria gana intensidad. Está previsto que la práctica totalidad de los consejeros participen del acto, informan fuentes del Ejecutivo autonómico.

