El Gobierno de Asturias llama a una manifestación «masiva» contra el peaje de la autopista del Huerna y la apoyará con todos sus consejeros

Quedan dos días para la manifestación que impulsa el Gobierno de Asturias para reclamar el rescate del peaje del Huerna o su bonificación ... al 100%. La marcha comenzará este viernes a las 17.30 en la Estación del Norte de Oviedo y desembocará en la Plaza de la Escandalera. En el debate de orientación política el presidente Adrián Barbón avanzó que acudiría, como uno más. Conforme se acerca la cita la convocatoria gana intensidad. Está previsto que la práctica totalidad de los consejeros participen del acto, informan fuentes del Ejecutivo autonómico.

«Estamos dispuestos a dar la batalla y liderar la unidad que hay en esta cuestión», comprometió el portavoz del Principado, Guillermo Peláez, quien reivindicó que el Gobierno asturiano «está defendiendo los intereses de los asturianos, nos ampara la razón y el ordenamiento jurídico».

El escollo lo situó en «la posición distinta que tiene el Ministerio de Transportes». Para vencer esa resistencia, en nombre del Ejecutivo, invitó a que «masivamente concurra la ciudadanía» a la manifestación. Como representante de la ejecutiva de la FSA, no vio riesgo de ruptura en el partido por tensar la cuerda con el Gobierno de Pedro Sánchez: «No hay atisbo de que se rompa la unidad interna porque la unidad en la FSA es total». Sí vio una nota discordante, que situó en el PP de Asturias: «Es incapaz de calificar de ilegal una prórroga por no ir contra un Gobierno del PP de hace 25 años».

Todo se encamina a un nuevo duelo con Transportes. Si la asistencia a la protesta es masiva, el Ejecutivo central tendrá incentivos para buscar una solución. Si resulta simbólica, la FSA tendrá complicado mantener la posición dentro del partido.

El consejero Alejandro Calvo por su parte regresó de Bruselas tras mantener una «intensa» agenda de contactos. «Volvemos con la sensación de que aquí en Bruselas se respalda la posición del Principado».