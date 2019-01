«Tengo más de medio siglo y nunca ví al Nalón tan fiero»

El río Nalón reclama estos días con fuerza su territorio. A primera hora de la mañana, con una inusitada fuerza, comenzaba a desbordarse en la localidad lavianesa de El Condado, área de riesgo de inundaciones según la cartografía de Confederación Hidrográfica del Cantábrico, y lo hacía hasta la localidad de Riaño. Anegaba vegas, fincas, zonas de pasto para el ganado, pero también un restaurante en El Condado, casas e invernaderos industriales de hortalizas en Llorío, cuadras con animales en las cercanías de Puente de Arco, saltaba puentes peatonales y anegada el Museo de la Trucha en Pola de Laviana.

00:38 Vídeo.

César Rodríguez lleva toda su vida en Llorío. Esta madrugada el rugir del agua le despertó y tuvo miedo: «miré y vi que estaba a la puerta de casa y nos fuimos para Laviana». Por la mañana volvía a saber de su casa, en la que no llegó a entrar el agua, «pero los alrededores están inundados«. Igual que él, otros dos vecinos comprobaban los daños del desbordamiento del río. Uno de ellos, Juan Martínez, estaba desolado: «sólo pudimos salvar cuatro vacas y el perro que estaba encima de su caseta, pero no pudimos hacer nada por los gochos, las gallinas y los conejos. Cuando llegamos estaban ahogados. Es una desgracia», explicaba este lavianés que cría animales para el consumo familiar. «tengo más de medio siglo y nunca vi al Nalón tan fiero. Se podía salir un metro, pero lo de hoy es inimaginable. Esto mete 'mieu'», añadía.

Recorrido por Laviana

El concejo de Laviana es uno de los más afectados por el azote del temporal. Hasta allí se desplazaba esta mañana el consejero de Presidencia,Guillermo Martínez, que hizo un recorrido por la zona acompañado por el regidor, Julio García, que interrumpió sus vacaciones para volver a su concejo. Ambos visitaron varias zonas y agradecieron el trabajo de voluntarios y empleados municipales que «llevan horas ayudando en lo que pueden, y van a seguir para ayudar a recuperar la normalidad». «La situación», explicaba el consejero, «comenzaba a mejorar a lo largo de la noche y las previsiones es que siga mejorando». Además trasladó las condolencias del Gobierno regional a las familias de los fallecidos.

En Langreo, la central térmica de Lada paraba por seguridad, al llevarse el río uno de los puentes peatonales ubicados en el interior de la factoría, perteneciente a Iberdrola, dejando temporalmente inutilizable la instalación. Algunos de los trabajadores abandonaban las instalaciones y reconocían que «nunca ha pasado nada igual, escuchamos el rugir del agua y podemos sentir su fuerza».

Argayos

El agua no solo provocaba el desbordamiento del Nalón, también ha sido la causa de numerosos argayos en la zona. Unos desprendimientos de tierra que ponían la nota más negativa a esta jornada, dejando dos fallecidos. Uno de ellos arrastró un coche a las ocho de la mañana en la localidad de Lloreo en Laviana, provocando la muerte de un hombre de 62 años y dejando heridos a otros dos. Isidoro González lamentaba junto a otros vecinos del concejo lo sucedido: «ha sido una desgracia, al parecer se estaba bajando de coche cuando la carretera cedió». Unas horas más tarde, en las cercanías del alto de la Colladiella, ya en el concejo de Mieres, de nuevo la carretera se hundía al paso de un todoterreno que se precipitó por un desnivel de más de 50 muertos. Un accidente que provocó la muerte al único ocupante del vehículo, de 70 años.

No fueron los únicos corrimientos de tierra y piedra. Los hubo en numerosos rincones de las cuencas mineras. El de mayor tamaño, comenzaba poco antes de las diez de la mañana entre las localidades de Blimea y Barredos dejando intransitable la AS 17. Los propios conductores dieron el aviso al Ayuntamiento. Minutos después, un segundo desprendimiento arrastraba más tierra y árboles, ante la mirada atónita de los pasajeros de un autobús que no dudaron en inmortalizar el momento.

La situación ha sido tal durante la jornada de hoy, que los gobiernos locales procedían a suspender las clases en los centros educativos del valle, dejando a miles de escolares en casa, y a cerrar polideportivos y espacios deportivos al aire libre.

La suelta de agua desde el embalse de Tanes, por los tres aliviaderos, preocupa a los vecinos que temen que se repitan inundaciones en tierras y pueblos cercanos al cauce del incontrolable Nalón. Junto a los embalses, sin rastro de presencia humana, el agua fluida enérgica en soledad. El temporal cierra a esta hora al tráfico el puerto de San Isidro, además de los túneles de Riaño en dirección Siero y numerosos accesos a zonas rurales de la comarca.