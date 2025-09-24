La capitalidad del aperitivo perfecto ayudará a Avilés en su estrategia gastronómica

La gastronomía son tendencias y si hace años fue el gin-tonic y después se ganó público para el vermú, ahora el foco se ... pone en el aperitivo, cuya capitalidad nacional en 2026 se asienta en Avilés, la ciudad que acogerá en noviembre la final del Campeonato de España del Aperitivo Perfecto y que escogerá no solo el mejor aperitivo de la ciudad sino también del país. Pero no solo. Este será el broche a un año en el que se sucederán otras tres actividades: la Semana de la Moda y el Aperitivo, un concurso de los mejores aperitivos en casa y aperitivos de invierno.

Miguel Llano, director del Campeonato de España del Aperitivo Perfecto, ha presentado la iniciativa junto a la concejala de Turismo, Raquel Ruiz, Rubén Rodríguez, de Picofino, Victoria Cuesta, de la UCAYC, y Clara Arcos, de Ideas Redondas. Llano ha celebrado la implicación de los dos patrocinadores principales, Picofino y Ayuntamiento de Avilés, en una capitalidad que, según la concejala de Turismo, «nos ayuda a consolidar el 'tardeo' como un motor económico, gastronómico y también turístico» y que «nos permite tener esa proyección al exterior no solo por ser esa ciudad de eventos, que ya lo somos, sino por esta oferta gastronómica que nos distingue». Sin olvidar, que ahora llega el invierno y la capitalidad contribuirá a desestacionalizar la oferta turística y gastronómica.

Raquel Ruiz ha asegurado, además, que esta idea «forma parte de lo que viene siendo Avilés, de lo que viene haciendo nuestro sector hostelero». Significa, por tanto, dar continuidad a la idea de hacer de Avilés «la ciudad del 'tardeo', de las tapas y de eventos y de conciertos, todo esto relacionado eventos de índole gastronómica». En su opinión, los resultados son evidentes y el ejemplo más cercano son las más de once mil tapas vendidas en la recientemente celebrada Semana de la Tapa o Sabores de Plaza en Plaza, que este año se ha llevado a los barrios. Ambas iniciativas en colaboración con la Unión de Comerciantes de Avilés y Comarca (UCAYC).

Rubén Rodríguez, en representación de Picofino, ha asegurado que cuando les presentaron la propuesta «no pudimos decir que no porque para Picofino el momento del aperitivo es nuestro momento». Por eso no duda que la Capitalidad del Aperitivo será «un éxito absoluto».

En la presentación de la iniciativa, en la plaza Hermanos Orbón ya hubo una primera muestra de ese momento 'aperitivo perfecto' con un 'spritz' de Picofino y unos bocados servidos por Yanik.