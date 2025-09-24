El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Rubén Rodríguez, de Picofino, Miguel Llano, director del Campeonato de España del Aperitivo Perfecto, la concejala de Turismo Raquel Ruiz, Victoria Cuesta, de UCAYC, y Clara Arcos, de Ideas Redondas. José Simal Ordás

La capitalidad del aperitivo perfecto ayudará a Avilés en su estrategia gastronómica

Lidera la primera edición de esta iniciativa con cuatro actividades, entre ellas un campeonato nacional cuya final se celebrará en noviembre

Cristina Del Río

Cristina Del Río

Avilés

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 18:30

La gastronomía son tendencias y si hace años fue el gin-tonic y después se ganó público para el vermú, ahora el foco se ... pone en el aperitivo, cuya capitalidad nacional en 2026 se asienta en Avilés, la ciudad que acogerá en noviembre la final del Campeonato de España del Aperitivo Perfecto y que escogerá no solo el mejor aperitivo de la ciudad sino también del país. Pero no solo. Este será el broche a un año en el que se sucederán otras tres actividades: la Semana de la Moda y el Aperitivo, un concurso de los mejores aperitivos en casa y aperitivos de invierno.

