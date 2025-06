Martín Peláez, presidente del Real Oviedo: «Tenemos una buena base, pero hay que apuntalar seis o siete posiciones»

Martín Peláez (Ciudad de México, 1972) está a punto de cumplir tres años como presidente del Real Oviedo y el pasado fin de ... semana cumplió con el gran objetivo que todo el Grupo Pachuca se había marcado y que era llevar al equipo a Primera División. Saben que la parte más dura del camino empieza ahora para intentar consolidar a los carbayones en la elite. Los planes en la cabeza están claros, pero ahora hay que desarrollarlos y esa es la tarea que asumen en el club.

–¿Bajó ya de la nube?

–Creo que no. Cuesta asimilar que ya estamos aquí, aunque por supuesto feliz con todo, pero con los días te vas dando cuenta de dónde estamos. Con todo lo que está pasando, con toda la exigencia que hay, con todo lo bonito de la gente... Es un sueño bien bonito que ojalá no nos despertemos.

–Ya han cerrado un fichaje, presentado la camiseta, un acto en Madrid, tienen la campaña de abonados avanzada ¿cuándo da tiempo a todo eso?

–Nosotros teníamos que planear todo lo que está sucediendo en estos días, al margen de lo que hubiera pasado. La campaña de abonados la sacaremos el 2 de julio y luego vendrá el 'Garra Fest', la pretemporada y continuar con todos los fichajes. Estamos a tope, pero qué bendito problema.

–En menos de un mes se cumplirán tres años de la llegada del grupo Pachuca al Oviedo ¿se imaginaron algo como lo sucedido hasta ahora?

–Cuando aterrizamos llegas con la ilusión de lograr el objetivo en la menor cantidad de tiempo posible. Pero cuando vas palpando lo que hay y vas viendo lo complicada que es la Liga te das cuenta de la realidad. Sin embargo, siempre hemos trabajado para lograr el objetivo.

–Un ascenso tapa cualquier otra cosa, pero el crecimiento afecta a todas las áreas del club, ¿de cuál se siente más orgulloso?

–De todas, porque la verdad es que todas las áreas del club han crecido mucho, y no te hablo de crecido en estructura, sino también en resultados. Tú lo ves, hemos hecho la mejor campaña de abonados, la mejor campaña de patrocinios, deportivamente se ascendió con el primer equipo, con el femenino y con el filial. De las 18 categorías fuimos campeones en 16. En la cuestión de redes sociales y de todo tenemos números impresionantes, y aparte este año va a ser, sin dar un número concreto, pero vamos a estar muy cerca de generar una pérdida mucho menor que las temporadas pasadas. La verdad es que ha sido un año de ensueño.

–¿Dónde reside el secreto del Grupo Pachuca para convertir en éxito todo lo que tocan?

–Yo creo que es el trabajo. En esta vida no hay otra fórmula más que el trabajo, la disciplina, trabajar en equipo. Cuando se trabaja de forma honesta, intensa y apasionada, los resultados en el fútbol o en cualquier cosa van a llegar tarde o temprano. Aquí está la prueba. El grupo acumula varios ascensos en diferentes lugares del mundo, y también en otras empresas no vinculadas con el fútbol ha tenido éxito. Por supuesto, tenemos un gran líder, que es Jesús, que es el que está todos los días apretando, empujando, cuidando cada uno de los detalles, no permitiendo que nos relajemos en ningún sentido. Eso suma muchísimo.

–Cuando Jesús Martínez dice que su gran obsesión era subir al Oviedo ¿cuánto supone eso de presión para el presidente?

–Pues bastante. Es obvio que Jesús presiona para lograr el objetivo, pero también había presión por la gente que quiere al Oviedo. Había tanta ilusión desde el año pasado que nos quedamos tan cerca... Y este año se vuelve a generar esa ilusión, entonces la presión va creciendo, porque ya es que este año sí, me decía para adentro. Yo siempre comenté que si lográbamos el ascenso festejaríamos como nunca, y si no se hubiera producido nos levantaríamos como siempre. Iba a ser un golpe muy duro si no se lograba, pero nos tendríamos que levantar y seguir trabajando.

–¿Cómo ha sido la repercusión del ascenso en México?

–Desde que llegamos aquí, la gente empezó a seguir mucho al Real Oviedo por lo del Grupo Pachuca. Se despertó mucho esa comunidad asturiana que hay en México. Ahora, incluso a mí me ha sorprendido toda la gente que me ha escrito de medios y de amigos que vieron el partido. No sé precisar cuánto, pero fue un impacto muy importante en México.

–Llegaron a la vez que el Grupo Orlegi a Gijón, pero los resultados han sido muy diferentes y la relación con la masa social también ¿cree que afectan a cada grupo lo hecho por el otro?

–Yo te puedo hablar de lo nuestro y Orlegi es un grupo muy importante, muy serio, y bueno. Sin embargo, al final, esto es fútbol, y a veces se dan los resultados, a veces no se dan. Seguramente a nosotros nos tocarán también momentos duros, y a ellos momentos buenos. Nosotros estamos enfocados en nuestro proyecto.

–El ascenso traerá muchos ingresos, pero también muchos gastos, por ejemplo, el convenio de cesión del Carlos Tartiere recogía que el club asumiría todos los costes en Primera ¿cómo van a gestionar eso?

–Ya lo estamos gestionando. Hemos encontrado buena voluntad del Ayuntamiento para seguir con esos apoyos. Estamos negociando eso, pero yo creo que no va a haber ningún problema para seguir contando con ellos, aunque efectivamente está escrito, pero bueno, el Ayuntamiento también entiende que aunque estemos en Primera y tengamos mayores ingresos, también vamos a tener muchos más gastos. Empezando por la plantilla y ampliar el staff, porque la exigencia se vuelve más grande. Además, LaLiga te exige ciertos requisitos por lo que necesitamos inversión. Hay un montón de gastos que no se contemplan pero que tenemos que asumir.

–¿Las relaciones con el Ayuntamiento han quedado reconducidas después de todo lo vivido con la ciudad deportiva o aún quedan heridas abiertas?

–Las relaciones con el Ayuntamiento son buenas. Tuvimos ese momento complicado, pero bueno, yo creo que los dos somos conscientes de que nos necesitamos. Tenemos que ir de la mano para que le vaya bien a la ciudad y al Real Oviedo.

–¿Cuántos empleados tiene el Oviedo en estos momentos? ¿Necesitará más personal el club en Primera?

–En Oviedo estamos casi 300 personas, pero bueno, incluyendo a todos los jugadores, técnicos y auxiliares. Administrativamente creo que somos 56, estamos cerca de los 60, la verdad es que nosotros estamos listos para encarar con esta estructura la Primera División. A lo mejor habrá que dar unos pincelazos en algunas áreas, pero tampoco es que necesitemos tanta estructura más.

–Siero es el destino elegido para la ciudad deportiva ¿cuánto hay de temor a tener un problema que vuelva a paralizar todo?

–Tenemos mucha confianza, pero con lo que nos ha pasado en los otros dos proyectos, siempre está la incertidumbre. Tanto con los dueños del predio, como con el alcalde de Siero, que son gente seria, está todo muy bien encaminado y parece que el único problema que va a haber es el tiempo, como en todos los proyectos, pero dentro de ese problema del tiempo será el menor posible.

–El lunes, en Covadonga, dijo que si todo salía bien sería algo muy importante para el Oviedo ¿hasta dónde llega la influencia de contar con esa nueva ciudad deportiva?

–Para nosotros es fundamental. Tener una ciudad deportiva es vital para el fútbol base, para las aspiraciones de nuestros chicos y chicas que entrenen en el mismo lugar. Incluso hoy te puedo decir que nosotros tenemos cuatro o cinco lugares. Una parte del ejército de Oviedo está en el Tartiere, otra está en el Requexón, otra está en San Claudio, otra está en Tensi, otra está en Fundoma, entonces cuanto más rápido podamos estar todos juntos. No se trata solo de la cuestión operativa y administrativa, sino también en la convivencia, en observar que esos chicos ven al jugador del primer equipo allá al lado y ven que entrenan al lado. Todo es muy importante, y por supuesto va a ser el semillero de nuestras futuras generaciones, porque ya sabes que este grupo también apuesta mucho por la cantera a nivel internacional, aquí en Oviedo no podemos avanzar demasiado porque estamos limitados en canchas, estamos limitados en horarios, porque no tenemos la infraestructura necesaria. Todo eso lo vamos a tener con la nueva instalación.

–Vivir el centenario en Primera era un sueño ¿les cambia algo los planes?

–No, todo lo que estaba planeado el Centenario sigue tal cual, la única diferencia es que estamos en Primera, que es una gran bendición.

–Parecen empeñados en hacer trascender el Oviedo fuera de Asturias ¿cómo es de necesario aumentar ese impacto?

–La internacionalización del club es muy importante, no sólo por los patrocinios, porque mira, cuando tú llegas aquí y te das cuenta de que hay 40.000 accionistas por todo el mundo que en su momento apostaron porque este equipo no desapareciera, te das cuenta de que hay oviedismo por todos lados. Cuando empiezas a despertar, primero obviamente por los resultados deportivos, esa pasión medio dormida que estaba y te empiezas a dar cuenta cómo en Madrid empiezan a salir muchos oviedistas, en México, en Nueva York, en China y en todos lados, pues hay que darle más visibilidad, hay que acercarnos a ellos. Por eso hacemos el evento de Madrid, porque tenemos casi 300 abonados de oviedistas en Madrid, entonces también hay que acercar al club a Madrid y ya en su momento fuimos en una pretemporada a México y también en los actos del Centenario queremos hacer cosas fuera de España, entonces hay que acercar al Oviedo a los oviedistas que están fuera de Asturias.

–El mensaje que traslada habla de formar un equipo competitivo ¿cómo se hace?

–Se hace con un poco más de dinero y sobre todo con mucha visión y con mucho buen ojo porque tampoco es que el dinero que nos vayan a dar por los derechos de televisión te vaya a garantizar nada porque como fuimos el equipo que ascendió en tercer lugar vamos a ser el equipo que menos derechos de televisión le correspondan entonces al final compites contra 19 presupuestos mayores que el tuyo. También hay que tener buen ojo nosotros nos ayuda mucho que disponemos de una buena base del plantel. No tenemos que hacer veinte cambios, pero a lo mejor sí tenemos que apuntalar seis o siete posiciones.

--¿Llegarán futbolistas mejicanos?

--No sé, de Segunda a Primera tienes una plaza más de extracomunitario, nosotros hoy tenemos cubiertas dos que es con Alemao y con Fede Viñas entonces vamos a ver qué pasa con ellos y en base a eso si hay un mexicano que pueda encajar y lo que sea el grupo entonces lo haremos y si no, no lo haremos

–Estando en Primera parece complicado abrir hueco a los canteranos ¿se verán más asturianos en el primer equipo?

–Al menos en el corto plazo sí es complicado. En Segunda ya no es tan fácil sobre todo cuando tu aspiración es subir, pero bueno 'Pauno' confía en ellos. Estuvo Omar Falah y le dio más minutos a Alex Cardero y debutó Eze. Él es un entrenador que le gusta eso. En Primera no va a ser fácil tener tantos minutos para los canteranos, pero bueno, poco a poco tendrán más minutos.

–Tal y como es el funcionamiento del fútbol español parece clave pasar más de un año seguido en Primera ¿cuántas vueltas le dan a eso?

–Nuestra idea es esa. Nuestro objetivo es la salvación, pero nosotros queremos consolidarnos en Primera muchos años. Sabemos que no es fácil, que es una competencia durísima y sabemos que los primeros años son los más duros. Tenemos que hacerlo bien, saber elegir, gastar o invertir muy bien. El proyecto es ser competitivos y lograr que este equipo se pueda mantener muchos años en Primera.

–¿Cuánto ha significado Cazorla en estos dos años?

–Un montón, lo que ha representado Santi dentro y fuera del campo es muy difícil de conseguir. Tú lo ves lo que ha pasado estos días, el ídolo que ya era y se ha convertido ahora más.

–¿Su continuidad sería el mejor pilar para su futuro?

–Sí, sería importante pero bueno, la decisión la tendrá que tomar él y sea la que sea él tiene que seguir vinculado al club de una u otra forma. Éste es el club de su vida, de sus amores yo no veo al oviedismo sin Cazorla y no veo a Cazorla sin el Real Oviedo. No sé qué decisión tomará, pero para nosotros sería fundamental.

–Habla siempre en presente de Veljko Paunivoc, ¿será el entrenador en Primera?

–Aquí como en cualquier cosa puede pasar algo, pero nosotros estamos enfocados en cerrar los detalles con su representante, nuestro proyecto es con Paunovic.