Pérez-Reverte: «El fulano de los mocos y la bandera es un pastorcillo de Belén» El escritor ha opinado sobre la polémica de Dani Mateo y la insignia nacional que le llevará ante el juez

Arturo Pérez-Reverte no suele permanecer callado cuando existe alguna polémica a nivel nacional. En esta ocasión, el escritor ha dado su opinión sobre el polémico vídeo de Dani Mateo sonándose los mocos con la bandera de España que llevará al presentador ante el juez por por un delito de ofensas o ultraje a símbolos del país. Ha sido en su artículo del suplemento XL Semanal en el que Pérez-Reverte ha calificado a Mateo de «un presentador de televisión, cómico o algo parecido».

El novelista señala que no es «imparcial», por su amistad con otros humoristas «desaprensivos a cuyo lado el fulano de los mocos y la bandera es un pastorcillo de Belén». Pérez-Reverte añade: «Vi a demasiado sinvergüenza envolverse en banderas, como para respetarlas sin reservas, y a demasiada buena gente morir por ellas, como para despreciarlas sin reparos». Y amplía en que nunca se le ocurriría insultarlas.

Este es el inicio del artículo:

«Hace dos o tres semanas asistí de lejos, aunque con curiosidad sociológica, a la polémica que se desató cuando un presentador de televisión, cómico o algo parecido, se sonó las narices en una bandera de España. Saltaron unos y otros a favor o en contra, haciendo del asunto, como acostumbramos aquí, cuestión de tuyos o míos, de demócratas y fascistas, de bronca y guerra civil. Es un gracioso provocador, decían unos. Es un mierdecilla sin puta gracia, decían otros. Llevo unos días pensándolo, pero vayan por delante un par de cosas. Una es que no soy imparcial, pues tengo algún amigo humorista vitriólico a cuyo lado el fulano de los mocos y la bandera –que acabó pidiendo excusas– es un pastorcillo de Belén. Sirvan de ejemplo Edu Galán y Darío Adanti, dos desaprensivos que, como dije alguna vez, no respetan ni a la madre que los parió.»