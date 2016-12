El tremendo enfado entre Ylenia y Bea, ganadora de 'Gran Hermano 17'

Ylenia y Bea, ganadora de 'Gran Hermano 17' tenían muchas cosas en común, algo que sirvió para que la colaboradora de Telecinco y participante en la edición VIP del reality la apoyase hasta el fin del concurso. Muchas fueron las comparaciones entre ambas, no solo por el físico sino también por las expresiones de una y otra.

A la de Benidorm le molestó mucho la actitud tanto de Bea como de su familia y decidió alejarse de su entorno. A pesar de los esfuerzos de Bea por intentar mejorar la relación con su 'admirada' Ylenia, la ex de 'Gandía Shore' parece que no quiere echar marcha atrás y asegura haber bloqueado en redes sociales a la concursante del reality y a todos aquellos que la relacionen con ella. Ylenia se arrepiente así de haber apoyado a Bea para ganar, pues considera que ella ha sido una parte fundamental de su llegada a la victoria y echa en cara que su familia no le haya dado un simple 'gracias'.

"La madre de Bea me avasallaba a SMS, pidiéndome favores, hablando mal de las demás familias. La defendí en plató, odio las injusticias. Hoy os digo que me arrepiento muchísimo. No me ha puesto un simple "gracias". El maletín es para ella, por fin vuelves, ¡pero trabaja, perra! No me nombréis más con ellas. La vida sigue y de los errores se aprende. Que son unas falsas y tirar de alguien con tantos seguidores... Es tirar de buen apoyo. Menudas falsas".

"Bloqueo a la copia barata y al que me nombre con ellas", escribió para finalizar su alegato. Después, fue Bea quien intentó arreglar el problema con este tuit: 'Espero que la cosa se calme y todo se pueda solucionar con Ylenia, ya que la admiro y la quiero. No tengo nada de esto en cuenta.' Mientras, el último mensaje de Ylenia son dos emoticonos, uno de apuro y otro de 'boca cerrada', por lo que podría haberse arrepentido de la que se ha formado.

Para defenderla, Ylenia llegó a enfrentarse en numerosas ocasiones a Adara, una de las concursantes más polémicas de esta edición. Pero ahora las tornas se han cambiado.

Bea ha querido calmar las aguas y le ha respondido a través de redes, intentando quitarle hierro al asunto: "No tengo nada de esto en cuenta... La admiro y quiero", escribió.

Entonces llegó la reconciliación entre ambas. Ylenia lanzó un mensaje en Twitter:

«Dije y digo muchas cosas sin sentido... Tu sabes pedir perdón y perdonar! Por eso te hicieron ganadora, te lo mereces»

Después de esto jugó con la ambigüedad con otro tweet: "Los que quieran normalidad y coherencia que busquen en otro lado".