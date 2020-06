Un verano asturiano con menos folixa Algunas de las fiestas más populares del Principado han anunciado su cancelación. Otras, sin embargo, harán todo lo posible por celebrarse. Así está en estos momentos el calendario festivo en la región para este 2020: citas tradicionales canceladas, otras en el aire y algunas que se mantienen con cambios de formato EL COMERCIO Gijón Miércoles, 10 junio 2020, 18:44

La crisis del coronavirus y el confinamiento durante el estado de alarma no solo han obligado a cambiar las rutinas diarias, sino que también han llevado a la cancelación de numerosos eventos festivos. El distanciamiento social es una de las medidas más efectivas para prevenir los contagios de la Covid-19, lo que ha provocado que algunas de las fiestas más populares del Principado de Asturias hayan tenido que cancelarse este 2020. Oas, sin embargo han anunciado que harán todo lo posibl para mantenerlas en pie.

Así ha afectado la pandemia de coronavirus a las principales fiestas de Asturias que tendrían que celebrarse en los próximos meses.

Fiestas canceladas Martes de Campo En Oviedo. 2 de junio. Clásica de los Lagos. En Cangas de Onís. 6 de junio Feria de Muestras de Vegadeo Del 11 al 14 de junio. Fiestas de San Antoniu En Cangas de Onís. El 13 de junio. San Antonio de Cangas de Onís. 15 de junio. San Xuan. En Gijón. 24 de junio San Juan. En Oviedo. 24 de junio. Foguera de San Xuan. En Avilés, En 23 de junio. Jira del Naranco En Oviedo 28 de junio. San Pedro. En La Felguera. 29 de junio Virgen de la Guía. En Ribadesella. Del 3 al 5 de julio. Exconxuraos. En Llanera. Primer fin de semana de julio. Fiesta del Cordero. En Lena. 5 de julio Fiestas del Carmen y La Magdalena En Cangas del Narcea. El 14 y el 22 de julio. El Carmen. En Luanco. 15 al 18 de julio Aquasella. En Arriondas. 20 al 23 de julio Campeonato de Bateo de Oro En Navelgas. Del 24 al 26 de julio. Festival Aereo. En Gijón. En 26 de julio La Vaqueirada. La Vaqueirada, en Valdés. El 26 de julio. Festival Tsunami Xixón del 29 de julio al 1 de agosto. Festival Intercéltico de Occidente (FIDO). En Tapia de Casariego. Del 5 al 10 de agosto. Descenso del Sella. En Arriondas y Ribadesella. 8 de agosto Prestoso Fest. En Cangas del Narcea. 6 a 9 de agosto Torneo de tenis-playa de Luanco. 15 al 19 de agosto Festiva de la Sidra. En Navia. En agosto. Xiringüelu. En Pravia. El 9 de agosto.

A la espera Foguera de San Xuan. En Mieres. El 23 de junio. XXXVI Subida automovilística a Santo Emiliano. En Langreo. En junio. Festival Metrópoli En Gijón. Del 26 de junio al 5 de julio. Festival de la Sidra de Nava. Primer fin de semana de julio. La Magdalena. En Llanes, 22 de julio El Carmín. En Pola de Siero. 22 de julio Riverland. En Arriondas. 23 al 25 de julio Santiago. En Sama. 25 de julio. Feria de la Conserva. En Candás. Mediados de julio Concurso hípico de Luanco. 24 al 31 de julio La Peruyal (El Bollu). En Ariondas. Úlimo fin de semana de julio. Festival de la Sardina. En Candás. 1 de agosto Fiestas del Avellano. En Allande. 8 al 10 de septiembre Semana Grande. En Gijón. 8 al 15 de agosto Festival astur-romano de Carabanzo. En Lena. 8 ó 22 de agosto San Roque. En Tineo. 15 y 16 de agosto San Roque. En Llanes. El 16 de agosto. Feria Internacional de Muestras En Gijón. Del 1 al 16 de agosto. DescensoFolclórico del Nalón. En Laviana. 22 de agosto San Timoteo. En Luarca. 22 agosto San Agustín. En Avilés. El 28 de agosto. Fiestas de Santa Isabel. En Lugones. Del 28 al 31 de agosto. La Guía. En Llanes. 8 se de septiembre El Carbayu. Langreo. 8 de septiembre El Cristo. En Candás. 14 de septiembre. Ecce-Homo. En Noreña. Primer lunes después del 14 de septiembre.

Celebración virtual Feria de La Ascensión. En Oviedo. Del 12 al 14 de junio. San Antonio. En Candás. 13 de junio Hoguera de San Juan. En Candás. 24 de junio. Mercado Clariniano. Candás, 23 a 25 de junio Fiesta de la Oficialidá En Bimenes. El 4 de julio. La Descarga. En Cangas del Narcea. 16 de julio

Sí se celebran con cambios San Xuan. En Mieres. Del 20 al 24 de junio Amuravela. En Cudillero. 29 de junio Semana Negra. En Gijón. Del 3 al 12 de julio YÉ-YÉ 2020. En Gijón. Del 31 de julio y el 2 de agosto Semana Grande. En Gijón . Del 7 al 16 de agosto Cometcon En Gijón. 28, 29 y 30 de agosto. San Mateo. En Oviedo. 21 de septiembre

Desglose festivo

Gijón

Semana Grande de Gijón

-Estado: la Semana Grande de 2020 sigue en pie, pero la programación se adaptará a la restricciones de la crisis del coronavirus.

-Fechas: del 7 al 16 de agosto

-Más información: las celebraciones en honor a la Patrona de Nuestra Señora de Begoña no han sido suspendidas, pero variarán su programación para adaptarse a las restricciones de la crisis sanitaria. Divertia, la empresa municipal encargada de la gestión de festejos en la ciudad, ya trabaja en alternativas que sustituyan los conciertos en la Plaza Mayor y en la explanada de Poniente. Para ello buscan «pequeños formatos» que eviten grandes concentraciones de gente. Estas alternativas podrían incluir espectáculos desde el interior de los vehículos o escenarios que se puedan ver desde distintas distancias.

La culminación a una semana de fiestas en la ciudad es la Noche de los Fuegos. El formato conocido hasta ahora, que reunía en la bahía de Gijón a miles de personas, no se llevará a cabo. Dentro de las alternativas que manejan los organizadores, un espectáculo de drones con luz.

Festival aéreo

-Estado: la decimoquinta edición se ha cancelado.

-Fecha: 26 de julio

-Más información: es una de las grandes citas que ya se han caído del calendario estival de Gijón. El 26 de julio estaba prevista la celebración de su decimoquinta edición. La intención del equipo de gobierno para este año era la de completar la oferta aérea con eventos los días anteriores. «Íbamos a transformarlo y a convertirlo en la Fiesta del Cielo», apuntan desde Divertia. El festival no será reubicado y ya mira al 2021 para «volver más fuertes que nunca».

Semana Negra

-Estado: su celebración sigue en pie.

-Fechas: del 3 al 12 de julio

-Más información: como cada verano la Semana Negra «se reinventa» para seguir siendo el festival literario, cultural, reivindicativo, festivo y popular «más longevo de España», según ha informado la organización. Más de un centenar de autores participarán con sus propuestas y obras en esta edición del festival. Habrá tres carpas de actividades simultáneas para albergar un «alto número» de presentaciones de libros, debates y encuentros con los lectores. Contarán además con espacios y mesas de debate dedicados a analizar las últimas aportaciones en la novelística negra, en especial la escrita en español.

Festival Tsunami Xixón

-Estado: los organizadores consideran «difícil» la celebración de festivalen dentro de unos meses y han expresado su deseo de posponer la edición a 2021, pero aún no se puede confirmar su aplazamiento.

-Fechas: del 30 de julio al 1 de agosto

-Más información: «Creemos que va a ser difícil realizar eventos tan multitudinarios en la situación actual que vivimos para poder salvaguardar la seguridad y salud de todo el público, el personal que trabaja en el festival y los artistas», explican desde el festival.

«Para poder anular los contratos con bandas o proveedores y mover todo al año que viene se necesita una cláusula de fuerza mayor aplicable durante nuestras fechas que sólo el gobierno puede establecer», añaden. Pese a ello, son optimistas. «Lo más seguro es que la cuarta edición del Tsunami Xixón se celebre en 2021. Por suerte creemos que será con un cartel muy similar al de este año, ya que la tónica general es que los artistas están intentando repetir sus calendarios dentro de lo posible, y por fin podremos disfrutar de un Tsunami de 3 días», sotienen.

YÉ-YÉ 2020 (Euroyeye)

-Estado: pendientes de confirmar el formato.

-Fechas: del 31 de julio y el 2 de agosto

-Más intomación: pendiente de confirmar su formato está el festival YÉ-YÉ 2020, que después de 25 años de presencia continuada en Gijón bajo el nombre de Euroyeyé se reinventa este año y renueva su imagen, a la espera de conocer de las limitaciones que el Gobierno y las autoridade locales mantengan en vigor para la fecha de celebración, que se mantiene entre el 31 de julio y el 2 de agosto. En el cartel hecho público en marzo, todo un despliegue de artistas internacionales: Ousaka Monaurail, The Shivas, PM Warson, OH!Gunquit, Ian Key y Biffanah. Durante el confinamiento, el festival ha puesto en marcha una serie de sesiones virtuales con dj's de cuatro continente que han sido seguidas por miles de personas.

Feria Internacional de Muestras (Fidma)

-Estado: su celebración está en el aire, aunque por el momento no se ha suspendido.

-Fecha: del 1 al 16 de agosto

-Más información: no se ha suspendido, pero su puesta en marcha genera gran incertidumbre. Prevista del 1 al 16 de agosto, su celebración está supeditada a «lo que diga el Principado». La instalación de un hospital de campaña en uno de los pabellones del Recinto Ferial Luis Adaro, podría dificultar la celebración de actos en las instalaciones. Con todo el espacio comercial de recinto ferial ya comercializado, la alcaldesa de Gijón, Ana González, asegura que de ser, «será una feria distinta». La 63º edición celebrada el año pasado congregó a 724.000 visitantes, un récord histórico de asistencia.

Noche de San Juan

-Estado: cancelada

-Fecha: 23 de junio

-Más información: las hogueras de San Juan no serán un punto de encuentro para cientos de gijoneses. La noche del 23 de junio, la pira de Poniente no será instalada en el arenal gijonés. Además de la oficial, el año pasado hubo más hogueras que nunca repartidas por los barrios para cumplir con el rito ancestral de purificación del fuego. Se encendieron hogueras en el parque de caravanas de la zona de El Arbeyal, La Camocha, Contrueces y Ceares.

Festival Metrópoli

-Estado: su celebración depende de «poder garantizar la seguridad de los asistentes, trabajadores y artistas», aseguran desde la dirección del evento.

-Fechas: del 26 de junio al 5 de julio

-Más información: la incertidumbre en torno al Recinto Ferial Luis Adaro obliga a los organizadores a buscar alternativas de espacio. También, por si fuera necesario, trabajan en el aplazamiento del festival para finales de julio o el mes de septiembre. Por el momento, el festival se mantiene.

Fiestas de prau

-Lugares y fechas: Castiello (28 de junio al 1 de julio ), Cabueñes (14 al 16 de junio), Mareo (20 al 23 de junio), Cenero (10 al 13 de agosto) y Somió (19 al 21 de julio)

-Estado: suspendidas

-Más información: aunque aún está en el aire el permiso, las fiestas de prau este verano y las comisiones de festejos de los barrios y parroquias de Gijón han comenzado ya a adelantarse a las circunstancias y anunciar la suspensión. El año pasado, en Castiello, la primera gran fiesta de prau del verano gijonés, llegaron a reunirse más de 30.000 personas. A la espera de medidas oficiales que determinen los aforos máximos de las actividades lucrativas, las juntas directivas de las comisiones de festejos dejan abierta la puerta a celebrar actos vecinales más reducidos, alejándose de los grandes eventos.

Cometcon

-Estado: la organización cuenta con la celebración de la Cometcon, que iba a celebrarse en abril, pero se aplazó a agosto.

-Nuevas fechas: 28, 29 y 30 de agosto en el recinto ferial Luis Adaro, de Gijón.

-Más información: «Estimamos que con las medidas adecuadas y por las fechas, podremos realizarlo», sostienen los promotores de la Cometcon. Esta edición recuperará los premios nacionales de doblaje 'Take' que la asociación cultural OCEN celebró en los años 2017 y 2018. Además, está prevista la participación de 126 puestos.

Este encuentro, que desde hace seis años se celebraba en Oviedo, se desarrollará por primera vez en Gijón después de que la organización no llegase a un acuerdo con el Consistorio de la capital asturiana. La VII edición contó con la asistencia de 17.000 visitantes en medio centenar de puestos comerciales.

Luanco

El Carmen

-Estado: cancelada

-Fechas: del 15 al 18 de julio

Procesión marinera del Carmen en Luanco. / PEPE PUMARINO

Torneo de tenis-playa de Luanco

-Estado: cancelado

-Fechas: del 15 al 19 de agosto

Concurso hípico de Luanco

-Estado: la celebración del concurso hípico de Luanco está en el aire.

-Fechas: del 24 al 31 de julio

Candás

Mercado Clariniano

-Estado: se celebrará de forma telemática.

-Fechas: del 23 a 25 de junio.

Feria de la Conserva

-Estado: aún no se ha tomado una determinación.

-Fechas: suele celebrarse a mediados de julio.

Hoguera de San Juan

-Estado: se han preparado ebraciones virtuales.

-Fechas: 24 de junio.

Festival de la Sardina

-Estado: aún no se ha tomado una determinación.

-Fechas: 1 de agosto.

San Antonio

-Estado: se celebrará de forma telemática.

-Fechas: 13 de junio.

El Cristo

-Estado: aún no se ha tomado una determinación.

-Fechas: 14 de septiembre.

Oviedo

Feria de la Ascensión

-Estado: celebración virtual

-Fechas: 12 al 14 de junio.

-Más información: la feria agroalimentaria de La Ascensión se celebrará este año de forma virtual del 12 al 14 de este mes y servirá para la proyección de la marca de calidad Alimentos del Paraíso. La directora general de Desarrollo Rural e Industrias Agrarias, Begoña López, ha asegurado que esta iniciativa servirá para apoyar al sector agroalimentario, así como fomentar e impulsar el consumo. Para acceder a la feria online se ha habilitado la dirección de la página web feriavirtualagroalimentaria.com, donde se podrá visitar el escenario virtual de la plaza de la Catedral de Oviedo .

Justamente, la Feria de La Ascensión iba a traer una novedad este año, al estrenar un nuevo recinto en La Florida, para la muestra de ganado. Un escenario que se uniría al ya tradicional de La Losa y de la plaza de la Catedral. Además de la feria en sí, quedan suspendidos otros actos paralelos, como la degustación en restaurantes del menú de La Ascensión.

Martes de Campo

-Estado: cancelada

-Fecha: 2 de junio

-Más información: la Sociedad Protectora de La Balesquida decidió, tras la suspensión de La Ascensión por parte del Ayuntamiento, hacer lo mismo con esta tradicional jornada que, justamente, este 2020 cumplía 90 años de historia. Interrumpida solo durante los años de la Guerra Civil, los ovetenses no se habían quedado desde entonces sin el popular reparto del bollo preñao y la botella de vino en el Campo de San Francisco. El presidente de la Sociedad Protectora de La Balesquida, José Antonio Alonso, aseguró tras informar de la cancelación que «lo primero es la salud«. «La mayoría de nuestros socios son mayores y no nos podíamos exponer a juntar a dos mil personas», explicó.

El año pasado, la Sociedad Protectora repartió 400 bollos y sus consiguientes botellas de vino. A pesar de la lluvia que hubo aquel día, los ovetenses echaron un pulso a la lluvia y cumplieron con la tradición, anunciada previamente por el Heraldo a Caballo, que tampoco saldrá este año.

San Juan

-Estado: cancelado.

-Fecha: 24 de junio

-Más información: la conejala de festejos, Covadonga Díaz, ha confirmado que la ciudad de Oviedo se queda sin su tradicional hoguera de San Juan a causa de la pandemia de coronavirus.

San Mateo

-Estado: las fiestas de San Mateo se van a celebrar, aunque se descentralizan los actos por barrios y se reduce el aforo de los festejos.

-Fechas: del 13 al 21 de septiembre.

-Más información: la concejala de Festejos del Ayuntamiento de Oviedo Covadonga Díaz ha garantizado este martes la celebración de las fiestas de San Mateo el próximo mes de septiembre, aunque en esta edición primará la salud y la seguridad de los ciudadanos debido a la crisis sanitaria del coronavirus. La Concejalía de Festejos del ya ha comenzado a planificar las celebraciones, y ha avanzado que que se descentralizarán en los barrios y el aforo quedará reducido.

Jira del Naranco

-Estado: cancelada.

-Fecha: 28 de junio.

-Mas información: l consistorio de Oviedo ha confirmado que la Jra del Naranco queda cancelada a usa de la crisis sanitaria.

Fiesta de La Corredoria

- Estado: cancelada.

Avilés

Foguera de San Xuan

-Estado: candelada.

-Fecha: 23 de junio

-Más información: el Ayuntamiento de Corvera ha decido suspender la Foguera de San Xuan, que tradicionalmente se celebra en el entorno del embalse de Trasona en la noche del 23 de junio.

Marieta

Xiringüelu, en Pravia

-Estado: cancelado

-Fecha: 9 de agosto

-Más información: Este año al prao Salceu de Pravia no albergará casetas, las peñas no saldrán y la fiesta del Xiringüelu no será una de las más multitudinarias del verano asturiano. La cofradía organizadora del evento ha cedido cancelarlo dada la situación derivada del coronarivus. En un comunicado en redes sociales anunciaban su decisión. «Ante todo y sobre todo, nuestro deseo de que todos estéis bien en este difícil momento que nos toca vivir y, por supuesto, nuestro pesar y condolencias a las familias por aquellos que nos han dejado consecuencia de ello», señalan los cofrades.

San Agustín

-Estado: el Ayuntamiento de Avilés tomará una determinación en junio.

-Fechas: los últimos días de agosto. El 28 es el día grande.

-Más información: con todo organizado sobre el papel y a falta de firmar los contratos, la concejala de Festejos de Avilés, Yolanda Alonso, se da de margen hasta junio. «Estamos a la expectativa de lo que indique el gobierno», aunque la edil procura ser moderadamente optimista dado que la fiesta patronal es a finales del verano.

Oriente

Virgen de la Guía, en Ribadesella

-Estado: cancelada.

-Fechas: del 3 al 5 de julio.

-Más información: la Comisión de Fiestas de Nuestra Señora Virgen de Guía de Ribadesella confirma que este año no habrá celebraciones ni procesión. De esta forma, la Virgen de Guía no abandonará esta vez su ermita en el fuerte del monte Corveru. «Lamentablemente, viendo las circunstancias y viendo cómo está transcurriendo todo, es imposible organizarlas», afirma Emilio Peñil.

Aquasella, en Arriondas

-Estado: aplazado hasta 2021.

-Fecha: del 20 al 23 de agosto en la finca Merediz, a las afueras de Arriondas.

-¿Cuánta gente asiste? el año pasado acudieron más de 40.000 personas.

-Más información: la dirección del festival Aquasella, uno de los más importantes y multitudinarios en el ámbito de la música electrónica de los que se celebran en nuestro país, ha decidido aplazar este año sus cuatro días de fiesta en el prau del Merediz, entre Arriondas y Cangas de Onís. «Nos enfrentamos a un verano lleno de incertidumbres, donde no se trata de luchar contra la lluvia, ya que hemos llegado a bailar debajo de ella, sino que estamos frente a una situación de emergencia sanitaria, donde lo que prima es garantizar la salud y el bienestar de nuestro público, vosotros, además de todo el equipo profesional y artístico que conforma el Aquasella», justificaron por medio de un comunicado. «Debido a esto, desde la lógica y el sentido común, nos vemos empujados a tomar una decisión tremendamente dolorosa e histórica. Ante la imposibilidad de realizar nuestra 24 edición con todas las garantías sanitarias debido al COVID-19, hemos decidido posponer la edición de 2020 y trasladar a 2021 la celebración del festival».

Riverland, en Arriondas

-Estado: en el aire.

-Fechas: del 23 al 25 de julio

Clásica de los Lagos, en Cangas de Onís

-Estado: candelada.

-Fecha: el 6 de junio.

Fiestas de San Antoniu, en Cangas de Onís

-Estado: la Sociedad de Festejos, el Ayuntamiento y la parroquia han decidido suspender la fiesta. No obstante, se mantienen los actos religiosos de la novena y la misa del día 13.

-Fecha: 13 de junio

-Más información: es una de las primeras fiestas grandes de la comarca y los cangueses sienten auténtica devoción por su patrón. Desde la Sociedad de Festejos tienen intención de organizar algún tipo de festejo lúdico y religioso en los próximos meses, como septiembre u octubre.

Fiestas de La Magdalena, en Llanes

-Estado: «A expensas de que las autoridades digan qué se puede hacer qué no»

-Fechas: durante el mes de julio. El 22 es el día grande.

-Más información: como sucede con otras muchas sociedades de festejos de toda la región, en el Bando de La Magdalena de Llanes aún no hay nada decidido respecto a su mes festivo, el encargado de abrir las grandes celebraciones veraniegas en la villa. «Estamos a expensas de que las autoridades digan qué se puede hacer qué no», explica el presidente, Rafael Romero Pedregal. Reconoce que él y sus compañeros no son muy optimistas, pues «no parece que en julio se vayan a permitir grandes multitudes», pero insiste en que será cuando haya una comunicación oficial al respecto de este tipo de eventos cuando se tome una decisión. «Los meses de mayo y junio son para nosotros los de mayor actividad organizativa y ya casi estamos en mayo, así que esperamos saber algo pronto», apunta.

Descenso del Sella

-Estado: cancelado

-Fecha: 8 de agosto

-Más información: la gran fiesta de las piraguas se une a la catarata de suspensiones de los eventos deportivos este verano y no podrá conmemorar sobre las aguas riosellanas el nonagésimo aniversario de la prueba. «El Sella es una prueba muy popular, que congrega a una gran multitud de participantes y de público. Preservar la salud de todos, así como colaborar con las autoridades y los profesionales médicos que están peleando día tras días contra el virus son los principales motivos para la suspensión», expone el Comité Organizador del Descenso Internacional del Sella (CODIS) en el comunicado en el que anuncia la cancelación de la competición. Desde su primera edición en 1930, solo la Guerra Civil y sus ecos habían impedido su disputa entre 1936 y 1943.

La principal preocupación no está centrada en la prueba deportiva, sino en el multitudinario evento festivo que rodea al descenso y en el que participan de forma activa los Ayuntamientos de Parres y Ribadesella. De hecho, no se descarta mantener la prueba deportiva sin la Fiesta de Les Piragües «porque, deportivamente hablando, el piragüismo no contempla el contacto directo entre adversarios, se practica en al aire libre, en el exterior, y es un deporte completamente individual«, añadió Juan Manuel Feliz.

Fiestas de San Roque, en Llanes

-Estado: «La sensación que compartimos en todos los bandos es de incertidumbre, estamos a la espera de ver cómo va a ser la desescalada, en qué condiciones y cuál será la normativa para los eventos»

-Fechas: durante el mes de agosto. El 16 es el día grande.

-Más información: con cientos de socios que no fallan año tras año y un programa de actividades que logra atraer a la capital llanisca a miles de personas, en el Bando de San Roque la preparación de su mes festivo comienza con mucha antelación. «Prácticamente al día siguiente de terminar una edición ya empezamos a plantear la siguiente», explica su presidente, Javier Abello. E indica que precisamente al tener casi todo contratado, salvo «alguna pincelada», están tranquilos y a la espera de nueva información. «La sensación que compartimos en todos los bandos es de incertidumbre, estamos a la espera de ver cómo va a ser la desescalada, en qué condiciones y cuál será la normativa para los eventos», indica. Y agrega que, por el momento, sus socios no están manifestando demasiada preocupación al respecto. «La gente ahora está a lo que está, ante una situación compleja y preocupante, no se piensa mucho en fiestas», asevera.

Fiestas de La Guía, en Llanes

-Estado: los organizadores esperan la fecha con incertidumbre, aunque son conscientes de que si finalmente se puede celebrar, será necesario «reestructurar todo».

-Fechas: durante el mes de septiembre. El 8 es el día grande.

-Más información: en el Bando de La Guía de Llanes continúan trabajando con la esperanza de poder celebrar sus fiestas. Su presidente, David Prada, reconoce que «igual hace quince días éramos más optimistas que ahora», y señala que «lo primero que tenemos que hacer, si finalmente se puede celebrar, es reestructurar todo». Y es que las fiestas cuentan con un presupuesto que suele rondar los 170.000 euros y que, previsiblemente, este año se vea alterado. «Aunque contamos con una importante masa social, con unas 1.400 personas, debido a la actual situación habrá algunas que no puedan abonar la cuota y también bajarán las donaciones y otros ingresos», considera. Por ese motivo, y con la intención de «tener un plan b» a la espera de saber qué va a suceder con las fiestas y eventos, Prada y sus compañeros se encuentran inmersos en la elaboración de un programa más modesto, «con un presupuesto mucho más pequeño». El presidente insiste en que «hay que ser cautos y esperar» y aunque reconoce que «el tema de verbenas y grandes aglomeraciones es complejo, tenemos la esperanza de poder llevar a cabo los aspectos más tradicionales de la fiesta».

Fiesta de La Peruyal (El Bollu), en Arriondas

-Estado: la organización comunicará a mediados de mayo si se cancelan las fiestas.

-Fechas: el último fin de semana de julio.

-Más información: tras celebrar el pasado año su 70 aniversario por todo lo alto, en la Sociedad de Festejos La Peruyal de Arriondas siguen con expectación el desarrollo de la epidemia de coronavirus y las medidas que vayan tomando las autoridades al respecto. «Nuestra idea es esperar hasta mediados de mayo para, con la información que haya entonces, decidir si seguimos adelante o no, pues tampoco queremos aventurarnos y luego tener que dar marcha atrás a toda prisa», explica el tesorero de la entidad, Luismi Álvarez. Y reconoce que «no hay nada claro, pues no creemos que se permitan aglomeraciones de gente este verano y nosotros no tenemos medios para garantizar la distancia de seguridad, es imposible». La Peruyal cuenta con cerca de 3.000 socios y en sus actos centrales de sus fiestas de El Bollu, el último fin de semana de julio, suelen congregarse varios miles de personas.

Cuencas

La Folixa na' Primavera y San Xuan en Mieres

-Estado: desde el Ayuntamiento apuntan que su posible organización de la hoguera va a depender de lo que determinen las autoridades sanitarias. Pero subrayan que «va a ser muy complicado». Respecto a la Folixa na' Primavera, la organización apuesta por conciertos online.

-Fecha: el 23 de junio la hoguera de San Xuan y del 22 al 24 de mayo la Folixa na' Primavera.

-¿Cuánta gente acude? Se calcula que el año pasado se congregaron en Mieres más de 25.000 personas de toda la comarca en la hoguera.

-Más información: una de las principales celebraciones en el inicio del verano en la comarca del Caudal en la fiesta de San Xuan de Mieres, con la mágica noche de la quema de hogueras del 23 de junio. El edil del área, Juan Ponte, explica que su posible organización va a depender de lo que determinen, en ultima instancia, las autoridades sanitarias. Pero tampoco quiere engañar a nadie: «Creo, y es mi opinión, que va a ser muy complicado». Explica que en los planes de desescalada se prevé un primer escenario de celebraciones culturales presenciales para septiembre; «y esa es la optimista, porque hay otro previsto para diciembre».

En lo que respecta a la 'Folixa na' Primavera', la organización tiene un plan alternavito que evitará situaciones de riesgo ante la pandemia del coronavirus. Se trata del 'I Folixa Nel Estrimin' que se llevará acabo mediante conciertos online entre el 22 al 24 de mayoc con la participación de José Manuel Texedor, L-R & Molard-Veillon y un encuentro de agrupaciones musicales del concejo.

Los conciertos comienzan el 22 de mayo a las 20.15 horas con 'Folclor Nel Estrimin' en el que participan formaciones musicales del concejo: la Banda de Gaites Villa de Mieres, Ruxidera, L'Artusu, y el Grupu Folclóricu Prau Llerón. El sábado 23, también a las 20.15 horas, será el turno de José Manuel Texedor Grupu. El domingo, a las 13.30, tendrá lugar el encuentro asturbretón con L-R & Molard-Veillon.

Se trata de una fiesta que en sus últimas ediciones acogió diez días de programación con conciertos de todo tipo y muchas actividades culturales para todos los públicos. También la Asociación Mierenses por el Mundo aprovecha para hacer entrega de sus galardones anuales. Más de 25.000 personas (según cálculos municipales) de toda la comarca y de la región acuden al concejo para disfrutar de actuaciones de artistas consagrados.

«Si al final se cae la fiesta, tendremos que ver qué se puede hacer, pero todavía no hay nada previsto al respecto», informaba Ponte. Una de las posibilidades es organizar eventos como la fallida Folixa na' Primavera, que se tendría que haber desarrollado estos días. «Hoy me he reunido telemáticamente con los agentes implicados y se ha decidido celebrarla a finales de mayo, pero por internet. Sabemos que no será lo mismo, pero tenemos previsto organizar conciertos y realizar alguna actividad implicando a la población. La hemos llamado la Folixa na' Cuarentena», apuntaba el concejal mierense. Esta celebración es una de las más populares del concejo, con especial protagonismo de la sidra que reúne cada año a unas 25.000 personas.

La Fiesta del Cordero en el Prau Llagüezos, de Lena y Quirós)

-Estado: suspendida.

-Fecha: el primer domingo de julio (este año, el día 5)

-Más información: se trata de una celebración que hermana a dos concejo vecinos, Lena y Quirós. La celebración del cordero —cuando se asan cientos de piezas— se celebra en el Alto de la Cobertoria, a unos 1.300 metros de altitud. Declarada de Interés Turístico Nacional, el año pasado se desplazaron hasta este lugar unas mil personas. Muchos acuden al día anterior y pasan la noche en este paraje.

Festival Astur-romano de Carabanzo, en Lena

-Estado: desde la organización están pendientes de las decisiones que anuncie el Gobierno central, pero mantienen la «ilusión por celebrar esta fiesta».

-Fecha: se baraja para el fin de semana del 8 o el del 22 de agosto.

-Más información: era y aspira a volver a ser una de las citas ineludibles del verano festivo asturiano. La nueva organización del Festival Astur-romano de Carabanzo, en Lena, todavía trabaja muy duro para recuperar la esencia de esta fiesta que atraía a miles de personas a disfrutar de la recreación de la batalla entre los pobladores de esas tierras y el invasor romano. El año pasado, tras la cancelación de la celebración en 2018, se pudo recuperar parte del evento. «Estábamos muy ilusionados porque creíamos que para este verano podríamos volver a realizar la recreación. Ahora, desconocemos si habrá fiesta, y eso que sería a mediados de agosto», explicaba Belén Domínguez, una de las coordinadoras de la organización. No hay fecha segura, pero se baraja para el fin de semana del 8 o el del 22.

La del año pasado fue una feria más modesta que la de otras ediciones, centrada solo en los astures, con un mercado tradicional y actuaciones; aún así, se acercaron hasta la pequeña población lenense unas 5.000 personas. «La organizamos en un tiempo récord y sin casi experiencia en ello, pero nos salió muy bien y el público asistente quedó muy satisfecho», señala Domínguez.

«Estamos a la espera como todos, porque desconocemos si estarán vigentes todavía las medidas de confinamiento, o si éste se levanta, saber en qué condiciones. Nosotros tenemos ilusión por celebrar esta fiesta», añadía la componente de la comisión organizadora.

Langreo: San Pedro, patrón de La Felguera

-Estado: suspendido.

-Fecha: en torno al día 29 de junio

-Más información: la cita festiva más multitudinaria del concejo de Langreo se cae del calendario. Este año el mes de junio no terminará con la alegría de las fiestas de San Pedro en el distrito langreano de La Felguera, que comenzó a a festejarse en 1907 y desde entonces nadie recuerda un año en el que este distrito no celebrase a su patrón, San Pedro. La junta directiva de la Sociedad de Festejos y Cultura San Pedro de La Felguera ha comunicado la decisión de anular las fiestas patronales de 2020, que iban a celebrarse a finales del mes de junio. Muchos de los actos y actuaciones musicales ya estaban contratados. «na vez se vaya normalizando la situación, iremos comunicando la planificación y organización de los demás eventos programados para este año», apuntan desde la entidad felguerina.

Langreo: XXXVI Subida automovilística a Santo Emiliano

-Estado: no se ha notificado ni la suspensión ni el aplazamiento.

-Fecha: un fin de semana de de junio

-¿Cuánta gente acude? Cada año acuden en torno a noventa participantes, que mueven a más de un millar de trabajadores —mecánicos, patrocinadores...—. Además, reúne a unos 8.000 espectadores distribuidos por un circuito de unos 5,2 kilómetros.

-Más información: la competición automovilística transcurre a través de la subida por carretera AS-111 (Langreo-Mieres) y recibe a los mejores pilotos del panorama nacional y a las grandes figuras del automovilismo regional.

Fiestas de Santiago, en Sama

-Estado: no se ha notificado ni la suspensión ni el aplazamiento.

-Fecha: el día grande es el 25 de julio y dura unas cuatro jornadas.

-¿Cuánta gente acude? reúne a unas 9.000 personas en Sama.

-Más información: Este año iba a tener lugar la 76 edición del concurso de entibadores mineros que se celebra en los primeros días. El pasado año se temía por la continuidad de este concurso con décadas de tradición a causa de la falta del relevo generacional, aunque finalmente participaron 20 parejas.

Descenso Folklórico del Nalón, en Pola de Laviana

-Estado: no se ha notificado ni la suspensión ni el aplazamiento.

-Fecha: a mediados de agosto, coincidiendo con el fin de semana después de las fiestas patronales de la localidad. Este años sería el 22 de agosto.

Este año ya se había publicado el cartel.

-Más información: La página web de esta fiesta mantiene la fecha prevista para el próximo 22 de agosto. Pero hay pesimismo. «Lo vemos muy oscuro». Pablo Blanco es el tesorero de la Asociación de Amigos de Descenso, colectivo que colabora en la organización de una de las principales citas festivas del verano en la comarca del Nalón junto con el Ayuntamiento, el Descenso Folklórico en Laviana. «De momento, a nosotros no nos toca mover ficha al respecto, la decisión de mantener la fiesta está en el aire, y depende del Consistorio; pero desde la administración tampoco saben todavía qué va a ocurrir», explica el miembro de la junta directiva de la agrupación.

Cada año desfilan unas 4.000 personas y congrega a más de 40.000 espectadores. Además, durante los días anteriores se calcula que pasan otras 7.000 personas por el recinto ferial, donde hay actuaciones en directo, actividades para niños, puestos de comida, charlas culturales, actividades deportivas,...

La fiesta está declarada de interés turístico regional, y tiene los trámites muy avanzados para lograr que esa distinción sea nacional. «Más de 40.000 personas se dieron cita en el descenso el año pasado», explicaba Blanco; se trata de una competición humorística en la que varias peñas (con unos 4.000 participantes inscritos) trabajan durante semanas para diseñar y construir embarcaciones, que tienen que ser originales y, también, flotar para llegar a la meta.

«Somos conscientes de que la celebración de la fiesta, en estos momentos, no es un tema prioritario; lo primero es salvar vidas y evitar contagios. Pero vemos que va a ser muy complicado celebrarla por lo que está ocurriendo con otras citas festivas en la región», afirmaba el tesorero de la asociación. «Si logramos que se lleve a cabo este verano, pues perfecto, porque es un motor económico importante para el municipio; de lo contrario, otro año será».

Patrona de Langreo: El Carbayu

-Estado: no se ha notificado ni la suspensión ni el aplazamiento.

-Fecha: el 8 de septiembre en la ermita de El Carbayu

-Más información: esta romería, declarada Fiesta de Interés Turístico Regional., es la más importante de Langreo (trajes tradicionales asturianos, puya'l ramu, comida campestre...). Cada año acuden más de 5.000 personas al prau de la Ermita.

Occidente

Feria de Muestras de Vegadeo

-Estado: cancelada.

-Fecha: del 11 al 14 de junio.

-Más información: Vegadeo se queda por primera vez sin la tradicional Feria de Muestras. «Las circunstancias actuales nos imponen lo que estamos convencidos es el mejor criterio, la suspensión de esta edición. El próximo año la celebraremos doblemente en compañía de nuestros seres queridos«, señala la organización en un comunicado.

El Campeonato de Bateo de Oro de Navelgas,

-Estado: cancelado

-Fechas: entre el 24 y el 26 de julio

-Más información: La asociación de Bateadores de Oro 'Barciaecus', que organiza el Campeonato Nacional de Bateo de oro de Navelgas, ha decidido cancelar la edición de este año, que habría de celebrarse entre el 24 y el 26 de julio. «Pese a la mejora de las condiciones en las últimas semanas, pensamos que lo más responsable, tanto para la organización como para los participantes y la propia localidad, es posponer esta vigésima edición ya que, por el momento, se desconocen las normas que estarán vigentes para esa fecha y desde la organización no nos vemos capaces de garantizar los protocolos que se tendrán que aplicar este caso», apuntan desde el colectivo.

Fiesta Indiana de Boal

-Estado: Cancelado

-Fechas: Entre el 17 y 19 de julio

-Más información: Boal no se vestirá de blanco entre el 17 y 19 de julio para conmemorar su pasado indiano y la contribución de estas gentes al progreso del municipio. La organización de la fiesta indiana 'Volven os americanos' ha decidido suspender «con gran pesar» el evento, que cumplía cinco años de vida, por la actual crisis sanitaria. «La COVID-19 ha trastocado todos los planes y, dada la gran participación de boaleses y visitantes que ese fin de semana se concentra en el concejo, no va a ser posible celebrar el evento en el mismo formato que en años anteriores. Nuestro compromiso sigue en pie y ya iniciamos, con toda la ilusión, los preparativos para que ' Volven os americanos 2021' se celebre por todo lo alto», ha señalado en un comunicado.

Festival de la sidra de Navia

-Estado: suspendido.

-Fechas: durante el mes de agosto.

-Más información: la organización del Festival de la Sidra Villa de Navia ha decidido cancelar esta edición, la del veinte aniversario, ante la incertidumbre derivada de la crisis sanitaria. Por estas fechas, deberían tener cerradas las contrataciones, así como los encargos a los llagares y la colaboración de la hostelería local. «No creemos que en agosto se pueda reunir a tanta gente. En 2021 aterrizaremos con más fuerza y ganas de sidra», señala Rubén Fernández 'Uve', de la comisión organizadora.

Festival Intercéltico de Occidente (FIDO) en Tapia de Casariego

-Estado: cancelado.

-Fecha: entre el 5 y el 10 de agosto

-Más información: la organización del Festival Intercéltico de Occidente (FIDO), ante la actual crisis sanitaria y «después de haber barajado algunas opciones para que este verano no fuese tan distinto a los que hemos tenido hasta ahora», ha decidido cancelar esta edición. La cita se iba a celebrar entre el 5 y el 10 de agosto en Tapia de Casariego.

Fiestas del Carmen y La Magdalena, en Cangas del Narcea

-Estado: La Descarga se va a celebrar. El resto de actos relacionados con las fiestas del Carmen y La Magdalena se han cancelado.

-Fechas: las fiestas del Carmen y La Magdalena de Cangas del Narcea se celebran entre el 14 y el 22 de julio. La Descarga tiene lugar el 16 de julio.

-Más información: La Descarga de Cangas del Narcea se va a celebrar este año, aunque contará con «fuertes» medidas de seguridad. Por otra parte, Festejos confirma que se han anulado «todos los actos que tradicionalmente se celebran en torno a las fiestas». El presidente de la Sociedad de Artesanos, Luis Martínez, afirma que no existe aún una decisión firme sobre la celebración de la tradicional Descarga del 16 de julio. «Es cuestión de responsabilidad», señala la presidenta de Cofeca y concejala de Festejos, Laura Álvarez, que no ve viable celebrar actos multitudinarios en plena crisis sanitaria.

Para los cangueses el 16 de julio arranca el año nuevo. A partir de las 20 horas, se espera con devoción y alegría la llegada de la virgen del Carmen al centro del puente en su regreso a la capilla. Comienza la oración de pólvora que cada año le brindan los cangueses. Los primeros minutos de estruendo los protagonizan las tiradas a mano de docenas de voladores desde diferentes puntos del valle. Una labor mano a mano entre tiradores y apurridares, que llegan a sumar unas 400 parejas. Después toman las máquinas pirotécnicas, que aguardan su turno en el prao del Molín para poner broche de oro a la obra que cada año firman los miembros de la centenaria Asociación de Artesanos Nuestra Señora del Carmen. El año pasado 80.000 voladores rasgaron el cielo cangués en apenas 5 minutos y 57 segundos. 1.423 docenas se tiraron a mano y 800 kilos de pólvora salieron de las máquinas del prao del Molín. Miles de personas llegan cada año al concejo atraídas por esta fiesta declarada de Interés Turístico Regional.

La Vaqueirada, en Valdés

-Estado: el Consejo Rector de la Fiesta Vaqueira ha suspendido la boda en el alto de Aristébano

-Fecha: 26 de julio

-Más información: El Consejo Rector de la Fiesta Vaqueira ha suspendido la boda en el alto de Aristébano que tradicionalmente se celebra el último domingo de julio. Los novios, Julio Fernández y Sonia Areces, han decidido esperar a la edición de 2021 para contraer matrimonio. Los títulos de Vaqueiros de Honor quedan desiertos y se darán a conocer el próximo año. La cita, declarada Fiesta de Interés Turístico, reúne a cerca de 3.500 personas, un 10% procedentes del extranjero, según explica el presidente del Consejo Rector, José Luis Rodríguez.

Prestoso Fest

-Estado: aplazado a 2021

-Fechas: del 6 al 9 de agosto.

-Más información: el Prestoso Fest, el festival de música independiente que discurre en pleno pulmón del Parque Natural de las Fuentes del Narcea, Degaña e Ibias, aplaza su quinta edición por «causas de fuerza mayor». «No podemos garantizar la experiencia deseada para la familia 'prestosa'. Sin abrazos, sin pogos, sin bailes, sin sonrisas, sin morreos quizás se pueda hacer un festival, pero no el nuestro», ha señalado la organización a través de un comunicado. Dan la opción de reembolsar el importe o de mantener el abono para el próximo verano.

Amuravela, en Cudillero

-Estado: en pie.

-Fecha: el 29 de junio.

-Más información: el Ayuntamiento de Cudillero ha decidido mantener los versos en pixueto de L'Amuravela al tratarse de «un bien patrimonial». El pregón, escrito y leído por Cesáreo Marqués desde hace décadas, tendrá lugar «en las condiciones que estipulen las autoridades sanitarias» a 29 de junio.

San Timoteo, en Luarca

-Estado: hasta la fecha se mantienen los festejos.

-Fecha: 22 de agosto

-Más información: el futuro de San Timoteo, una de las mayores romerías del Occidente, todavía está en el aire. Hasta la fecha, se mantienen los festejos tal y como estaban previstos para el 22 de agosto y las semanas anteriores. La Cofradía de San Timoteo no descarta ningún escenario, a la espera de las decisiones que vaya concretando el gobierno. «Llevamos desde diciembre con los preparativos, exige mucho trabajo y no podemos parar por si luego se puede hacer», señala Antonio Álvarez, Tono, presidente de la Cofradía luarquesa. En cuanto a un posible cambio de fechas se muestra contundente: «San Timoteo es el 22 de agosto».

Como manda la tradición, los luaqueses acuden al campo de la fiesta para venerar a su patrón ataviados con los populares chambrones y, bastón en alto corean el clásico 'Eo, eo'

Fiestas del Avellano, en Allande

-Estado: los organizadores aún no han anunciado si se celebrarán las fiestas del Avellano.

-Fechas: 8 al 10 de septiembre

Siero y centro

Nuestra Señora del Carmen y Carmín, en Pola de Siero

-Estado: se barajan dos opciones: suspender los actos o preparar una programación reducida.

-Fechas: del 16 al 21 de julio

-Más información: la fiesta más prestigiosa de Pola de Siero se celebraría del 16 al 21 de julio. La Sociedad de Festejos se debate ahora mismo entre suspender la tricentésima vigésimo quinta edición, o bien preparar una programación de formato reducido, pero condicionada a que se permitan los feriales —que, probablemente, serían la única fuente de ingresos para sufragar las actividades—, las verbenas y el uso del prau para la romería del lunes 20. Festejos se da todo el mes de mayo de plazo para tomar la decisión y descarta por completo un cambio de fecha.

Fiestas de Santa Isabel de Lugones

-Estado: «Está todo en el aire», aunque se descarta la posibilidad de aplazar las fechas.

-Fecha: desde el 28 hasta el 31 de agoto

-Más información: el presidente de la comisión organizadora, Óscar García Rilo, no se atreve a aventurar lo que va a ocurrir, porque dependerá de numerosos factores más allá de las directrices del Gobierno. «Lo principal es salvar la verbena y, si nos dejan, tiraremos por ella», comenta, pero antes deberá resolverse la reapertura de los comercios y en qué situación económica van a quedar para poder colaborar con la revista de Santa Isabel. Menciona también la posibilidad de que las orquestas decidan no actuar este año si solo disponer de un período muy reducido para realizar sus bolos. «Está todo en el aire», concluye, aunque también descarta la posibilidad de aplazar las fechas, «porque sería aplazar el problema».

Festival de la Sidra, en Nava

-Estado: el Ayuntamiento de Nava confía en poder mantener algunas de las actividades más destacadas del 43 del Festival de la Sidra de Nava.

-Fechas: primer fin de semana de julio

-Más información: El concurso de carteles ya está en marcha y, aunque la temática sea libre, el alcalde, Juan Cañal, ha comentado que sería una gran ocasión «para reflejar que el mundo de la sidra está contra el coronavirus». El regidor pretende que se celebren los tradicionales concursos de la mejor sidra de Asturias y casera «con las limitaciones que marque la ley» en el Museo de la Sidra y retransmitido vía 'streaming' para que puedan seguirlo los aficionados por internet.

Y también aspira a realizar el concurso de escanciadores, el de mayor participantes y con mejores premios de la región, «con las debidas medidas de distancia». El alcalde reitera que todo estará condicionado a lo que marque el Ministerio de Sanidad, «pero lo que está claro es que el mundo de la sidra no se va a parar».

Fiesta de la Oficialidá, en Bimenes

-Estado: se han cancelado las actividades presenciales, pero se organizarán actos telemáticos.

-Fechas: 4 de julio

-Más información: La vigésimo tercera edición de la Fiesta de la Oficialidá de Bimenes, programada para el sábado 4 de julio, renunciará a su formato presencial, según avanza el alcalde, Aitor García. La idea que se baraja en este momento es organizar un acto cultural telemático «para no perder la edición», que bien podría ser un pregón o la lectura de algún manifiesto. Esta fiesta nació en 1997 cuando Bimenes se convirtió en el primer concejo de la región en declarar la oficialidad de la llingua.

Ecce-Homo, en Noreña

-Estado: la fiesta «está en suspenso» y dependerá de las decisiones del Gobierno central.

-Fecha: primer lunes después del 14 de septiembre

-Más información: Noreña conmemora el primer lunes después del 14 de septiembre su fiesta más emblemática: el Ecce-Homo o de la exaltación de la Cruz. Este año, sin embargo, la imagen del Cristo podría no ver la luz del sol. La Sociedad de Festejos Noreñense (Sonofe), organizadora de las fiestas, tan solo ha trasladado que de momento la fiesta «está en suspenso» y que dependerá de las decisiones del gobierno central.

La celebración es conocida por la multitud de peregrinos que se acercan a la villa para esta celebración, que también es la favorita de los vecinos. La imagen se saca nueve días antes de su capilla y llegado el día grande se organiza una procesión desde la iglesia parroquial para devolverla a la ermita. Después tiene lugar una concurrida romería y como broche de oro el llamado 'baile del caldu'.

Exconxuraos, en Llanera

-Estado: se ha cancelado la edición de este año.

-Fecha: el primer fin de semana de julio.

-Más información: la celebración del vigésimo aniversario de Exconxuraos tendrá que esperar a 2021. Así lo ha decidido el Ayuntamiento de Llanera como medida preventiva para frenar al coronavirus. «Hemos tomado esta decisión porque las actividades que se desarrollan en el marco de la fiesta impiden el cumplimiento de las medidas sanitarias exigidas, y su celebración supondría un riesgo evidente», indican desde el consistorio. La fiesta más popular del concejo reúne cada año a miles de personas en el recinto ferial de Ables para disfrutar de las conocidas jornadas medievales. En base a ese motivo, el gobierno local considera que cualquier otra decisión que no sea cancelar la fiesta «sería irresponsable e insolidaria en un momento en el que lo más importante es extremar la prudencia y el cumplimiento del protocolo».

Certamen de Ganado Local, en Grado

-Estado: cancelado

-Fechas: 22, 23 y 24 de mayo.

-Más información: esta es la cita ganadera más importante de la localidad moscona. Cada año congrega a cerca de 40 ganaderías y participa una media de más de 200 animales y crías. Además, atrae a una gran afluencia de público, de núcleos próximos a la localidad moscona.

La Segunda Flor de Gado

-Estado: cancelada

-Fecha: 30 de mayo

Mercadón de Primavera, en Grado

-Estado: cancelada

-Fecha: 30 y 31 de de mayo