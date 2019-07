El día en el que Arturo asumió que tenía el pelo blanco Arturo Fernández entrega la Percha de Oro a Ramiro Fernández. «Te vas a sentir mucho mejor», le insistía el psicoesteta al actor para convencerle de que abandonase el tinte que ocultaba sus canas Ramiro Fernández no solo era su peluquero, era gran amigo EDUARDO PANEQUE GIJÓN. Sábado, 6 julio 2019, 18:41

Se puede uno hartar de leer el calificativo de elegancia -y sinónimos- que adornan la figura de Arturo Fernández. Y, tal y como se cuenta por quienes le conocieron de cerca, esta venía de serie. De la misma forma que, por mucho que se tire de hemeroteca, fueron pocos los que osaron a hacerle una apreciación sobre su magnífico pelo. Probablemente, ni siquiera les habría hecho caso. Pero toda regla tiene su excepción y en esto tiene un nombre: Ramiro Fernández, el más afamado psicoesteta asturiano. Y eso se convierte, para él, en motivo de orgullo. «Estaba en el patio de butacas viendo la representación teatral de 'Smoking' cuando la actriz principal le pasa la mano por la cabellera y él exclama: '¡No me toques, que vengo peinado de Ramiro!'», rememora el peluquero. El artífice de lo imagen capilar: «Muchos años tuvimos un dilema cuando se teñía el pelo y yo insistía en que debía dejárselo blanco. Hasta que, finalmente, se dio cuenta y me reconoció que nunca había hecho nada mejor», revela.

Si uno llevó el nombre de Gijón por toda la geografía, el otro, a pesar de haber nacido en Aller, hizo lo propio con el de Oviedo. Allá donde fuera (aún como titular, tijera en mano, con la Selección española) impulsó aún más su fama. Junto a ambos, el trío lo completaba el exacalde de Oviedo, Gabino de Lorenzo. «Pasábamos muchas horas juntos», cuenta Ramiro Fernández. Una amistad que, además de sólida, hacía planes con tiempo: «Ya habíamos quedado para comer para el próximo mes de agosto, y para que se acercase a la peluquería, claro», apunta. Aunque escuchándoles pareciera que se conocían de toda la vida, la historia no se remonta tantos años atrás. Eso sí, fue lo que en el equivalente amoroso se conocería como un flechazo: «Arturo Fernández debía entregar, como vigente ganador, la Percha de Oro a su sucesor, y ahí estaba yo para recoger el premio», recuerda Ramiro. Un galardón para el que el estilista cree que no ha existido un más justo merecedor: «Con él desaparece el gentleman más importante, el que mejor coordinaba el peinado, la figura y la personalidad, además de ser un actor increíble y mejor persona». Tras conocer la noticia del fallecimiento, Ramiro Fernández no dudó de cuál sería el epílogo: «Estoy convencido de que ya estará allá arriba seleccionando y cautivando actrices para hacer su próxima obra».