La doble tragedia de una pequeña farmacia tras el accidente de Avilés Farmacia de Luis Artime, en Soto del Barco. / D. S. FUENTE La cuñada del conductor del ALSA trabajaba en la farmacia de Soto del Barco, junto a la hija de una de las mujeres fallecidas DAVID SUÁREZ FUENTE SOTO DEL BARCO. Miércoles, 5 septiembre 2018, 01:30

No se hablaba de otra cosa, todos los clientes que ayer acudían a la farmacia Luis Artime, en Soto del Barco, hablaban del trágico accidente ocurrido el lunes en Avilés, que dejó sin vida a la madre de una de las trabajadoras de esta botica. Tragedia que se duplicó tras conocerse que el conductor del ALSA era el cuñado de otra de las empleadas. «No me lo podía creer, no caí al suelo de milagro», relató el farmacéutico y propietario, Luis Artime, quien se mostró consternado al conocer la noticia.

Ambas empleadas trabajaron durante la mañana del lunes con normalidad y «por la tarde me llamó Cristina, para contarme lo de su cuñado y a los pocos minutos me enteré de la muerte de la madre de Vanesa, que tardaron en conocer». El destino quiso que los dos familiares de ambas trabajadoras fueran víctimas de este brutal accidente, un palo para esta farmacia en la que «somos como una gran familia» decía Artime con los ojos llenos de lágrimas y la voz entrecortada.

Farmacia que en la jornada de ayer permanecía abierta, a pesar de la tragedia: «estamos de guardia», añadía su propietario, que ayer tuvo que redoblar los esfuerzos, sin dos de sus trabajadoras al frente, para poder atender las urgencias y a todos los clientes habituales que acudían a la botica para dar el pésame por el fallecimiento de María Begoña Miranda Herrero, a la que el farmacéutico conocía personalmente, y a la que apreciaba. «Venía muy a menudo por aquí», mencionaba, al tiempo que aseguraba que al conductor «no lo conocía en persona».

Luis Artime, al que la tragedia ha sacudido doblemente permanecía firme y reconocía la labor de su tercera empleada, que «lleva con nosotros poco tiempo, pero que ha sido fundamental para pasar este día», apuntaba al tiempo que dispensaba un medicamento a uno de sus clientes. Sin duda la jornada del lunes será muy dificil de olvidar en esta pequeña farmacia, que ha quedada marcada por este trágico accidente de autobús.