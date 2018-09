«Noté algo raro bajo las ruedas y solo me dio tiempo a agarrarme fuerte» Esmeralda Cifuentes, de espaldas y a la derecha, en el exterior del Hospital de Cabueñes. / ARNALDO GARCÍA La gijonesa Johanna Canal consiguió salir por su propio pie a través de una de las ventanillas gracias a la ayuda de los testigos PABLO SUÁREZ GIJÓN. Miércoles, 5 septiembre 2018, 01:19

Notó algo raro bajo las ruedas y tan solo le dio tiempo a agarrarse fuerte al asiento de delante: «Doy gracias por haber perdido la consciencia y no recordar la mayor parte de lo que ocurrió». Johanna Canal, una joven gijonesa, era una de las pasajeras que viajaba en el autobús siniestrado. A causa del golpe y la confusión, sufrió un desvanecimiento que hizo que las imágenes que guarda en su cabeza del accidente sean muy difusas. «Recuerdo que fue un golpe tremendo. Íbamos tranquilamente cuando notamos algo raro debajo de las ruedas y segundos después vimos saltar por los aires uno de los separadores de carril. A partir de ahí tengo una laguna. Cuando me desperté tenía las manos sobre la cabeza y los ojos cerrados. Vi a una chica que estaba en el pasillo del autobús, le pedí ayuda y salimos las dos por la ventana izquierda gracias a unos hombres que nos bajaron a hombros», relata.

Tal y como indicaron otros pasajeros del autocar, Canal cuenta que durante los minutos siguientes a la colisión apenas se escucharon gritos en el interior del vehículo.

«La gente estaba en shock. Recuerdo oír a gente llorando, pero no había gritos», afirma esta profesora de Primaria que regresaba a Gijón tras su primer día de jornada laboral. «Está claro que fue un comienzo de curso accidentado, pero doy gracias de estar viva. No soy consciente todavía de la suerte que he tenido», dice con alivio. También incide en la solidaridad de los operarios de la obra colindante y los conductores que circulaban tras el autocar. «Cuando conseguí salir del vehículo todavía no habían llegado las emergencias pero ya había mucha gente ayudando. A mí me atendió una pareja de jóvenes que se preocupó mucho por mi estado», reconoce.

Canal abandonó ayer el box de observación del Hospital de Cabueñes y pudo regresar a su domicilio tras haber pasado la noche controlada por los médicos. «Tengo la cara muy hinchada, el labio reventado porque me lo mordí durante el golpe, el pie derecho un poco hinchado y una contusión en la muñeca. Viendo lo que podía haber sido, la verdad es que no es para nada grave», asume.

Cambio de hospital

En un primer momento, cuando fue atendida en el lugar del accidente, los servicios sanitarios pensaron en trasladarla al hospital avilesino de San Agustín, junto al resto de heridos. Así se lo hizo saber Canal a sus padres, a quienes pudo llamar desde el móvil de una de las pasajeras. Sin embargo, durante el trayecto en ambulancia y en vista del volumen de trabajo que manejaban en San Agustín, los médicos decidieron cambiar el rumbo y enviarla directamente a Cabueñes. «Cuando llegamos al hospital que nos había dicho, el San Agustín, nos encontramos con que nadie sabía nada de nuestra hija. Nosotros habíamos estado parados mucho tiempo a la entrada de Avilés a causa del tráfico, por lo que era imposible que hubiésemos llegado antes que la ambulancia», cuenta su madre, Esmeralda Cifuentes, quien todavía evidencia cierto nerviosismo cada vez que repasa lo ocurrido. Finalmente se les comunicó el nuevo destino de su hija y pudieron reunirse con ella a última hora de la tarde. «Fue terrible, lo pasamos realmente mal. Afortunadamente todo ha quedado en un gran susto», dice.

Canal es una usuaria habitual del recorrido Avilés-Gijón. «Suelo ir bastante a ver a algunas amigas que tengo allí y ahora que tengo plaza en un colegio iré mucho más. No le he cogido miedo, son cosas que pasan», afirma. Pese a ello, sus padres han preferido no enseñarle imágenes del accidente, tampoco ella ha mostrado interés por verlas. «Es algo que ha pasado y ya está. Tampoco quiero darle muchas más vueltas. Es innecesario», considera.