Arcadio Suárez, el jubilado que viajaba a diario en autobús y siempre en primera fila Suárez siempre iba en las primeras filas del autobús. / E. C. Arcadio Suárez García. 74 años, Piedras Blancas Arcadio Suárez García 74 años, Piedras BlancasDesayunaba en el restaurante Marimar de Piedras Blancas, tomaba café en la plaza Europa, vivía solo y le gustaba ir al baile de los jueves SHEYLA GONZÁLEZ PIEDRAS BLANCAS. Miércoles, 5 septiembre 2018, 01:45

Arcadio Suárez era un habitual de las estaciones de autobús. Todos los días hacía uso de su tarjeta de transporte para viajar por placer. Residía en Piedras Blancas, localidad en la que su familia echó raíces. Allí muchos le recordaban ayer en la parada de la avenida Eysines, esperando el urbano para desplazarse hasta Avilés, donde solía enlazar con el ALSA.

Tenía 74 años y quienes le conocieron trataban de consolarse pensando que falleció haciendo lo que más le gustaba, ir en autobús. Viajaba sentado en la primera fila cuando el autobús que se dirigía a Gijón chocaba frontalmente con uno de los postes de la autovía en Avilés. Siempre lo hacía en los asientos delanteros. Si estaban ocupados, no se subía. Cuando se acercaba el bus observaba si iban libres las primeras plazas. De no ser así lo dejaba pasar y esperaba el siguiente. No se marcaba horarios.

Era un hombre de rutinas. Prácticamente a diario salía de la casa familiar, en la avenida Principal de Piedras Blancas, y se dirigía al restaurante Marimar, en la calle Ramiro I. Allí desayunaba antes de iniciar sus viajes diarios. «Venía casi todos los días.

El lunes lo hizo sobre las once de la mañana, quería comer algo antes de coger el autobús. Tomó su consumición y se marchó como hacía habitualmente», contaban ayer en el restaurante, conmocionados por la pérdida de quien se había convertido en alguien más que un cliente. Ese autobús que iba a coger acabó estrellado contra un pilar del puente elevado del nuevo enlace del Parque Empresarial de Avilés. Fue una de las cinco víctimas mortales.

Aunque muchos de sus viajes no tenían destino, sino que los hacía por afición, otros le llevaban a cafeterías de Gijón, donde tomaba algo antes de regresar. Otros días, en cambio, hacía rutas por la comarca de Avilés, conectada por el autobús urbano. «Había días que cogía dos y tres autobuses, no tenía límite, le encantaba», explicaban algunos de los vecinos de la localidad que coincidían con él.

Siempre elegante, era cliente de los comercios del barrio, donde ayer le recordaban con cariño. También se solía apuntar a las actividades organizadas por la Asociación de Jubilados y Pensionistas La Concordia de Piedras Blancas. «Aunque no era socio, le gustaba venir los jueves que hay baile en el centro social. Venía y miraba y pasaba un rato agradable», decía ayer el presidente de este colectivo, Juan Vega.

Aunque el restaurante Marimar era su preferido para desayunar, Arcadio Suárez, que había sido conductor de una cuba de hormigón, hacía visita a otros establecimientos hosteleros de la plaza Europa, entre ellos el Jopry, donde le veían en ocasiones tomando un café. «Caminaba despacio, era amable y siempre iba vestido de punta en blanco. Era un hombre elegante», destacaban ayer vecinos de la calle Pablo Iglesias.

Su hija, desde Londres

Arcadio Suárez vivía solo desde que su madre falleciera hace ya unos años. Su familia regentó uno de los primeros comercios de Piedras Blancas, una tienda ubicada junto al antiguo Ayuntamiento en la avenida de Eysines. Se casó, pero posteriormente se divorció. Fruto de ese matrimonio nació su única hija, que reside en Londres.

Aún está pendiente el traslado de su cadáver desde el Instituto de Medicina Legal de Oviedo a un tanatorio. Esto es así debido a que en un primer momento nadie reclamó su cuerpo. Tras indagar se dio con el paradero de su hija en Inglaterra. Ella se enteraba de la triste noticia por los medios de comunicación.

Desde el Ayuntamiento de Castrillón la buscaron y se pusieron en contacto con ella para ofrecerle ayuda con los trámites. A pesar de no contar con vuelo directo disponible, su hija emprendía el viaje hacia Asturias ayer haciendo escala en Madrid.