«Ana era un pasada de persona; te cuidaba y te animaba»

Ana Pilar Tuyo. Su marido, de espaldas, en el centro de la imagen. / Hugo Álvarez Amigos y familiares se despiden de la mujer, fallecida en el accidente del autobús MARCOS GUTIÉRREZ Siero Martes, 4 septiembre 2018

La capilla del tanatorio de El Salvador, en Oviedo, acogió esta tarde la emocionada despedida a Ana Pilar Tuya Santamaría, de 52 años, una de las víctimas del accidente ocurrido este lunes en Avilés. Su marido, Carlos Bermejo, no era capaz de articular palabra abrumado por el dolor de la pérdida. «Ahora mismo no me veo capaz de hablar», aseguró minutos antes de comenzar la ceremonia religiosa con la que se le dio el último adiós. La víctima se había casado un par de años atrás y desde entonces «era feliz», afirmó una de sus compañeras de promoción en la Facultad de Derecho de la Universidad de Oviedo. El viudo aportó tres hijos al matrimonio, que también lloraban la prematura partida.

«Ana era una pasada de persona, siempre tenía la sonrisa en la boca. Te cuidaba y te animaba», señaló entre lágrimas una amiga. Da la casualidad de que esta mujer trabajó durante años como chófer de ALSA y había compartido numerosos viajes con la fallecida. Gracias a los trayectos que hicieron juntas, nació una amistad entre ambas. «Ana tenía problemas de audición desde pequeña y a mí me ayudó mucho cuando me los diagsnoticaron», indicó emocionada.

Ana Tuya, vecina de Gijón, trabajaba en la empresa Cocinas y Armarios Asturcón, en Avilés, desde hacía años. Precisamente, se digiría en autobús a su domicilio cuando sucedió el fatal accidente.