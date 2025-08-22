El fin de semana impulsa la fiesta en Asturias

Desde la izquierda, imágenes del Descenso Folklórico del Nalón, el mercado medieval de Avilés, la Fiesta del Asturcón y el desembarco de Carlos V en Tazones.

El final de las vacaciones de verano y la vuelta a la rutina asoman ya por el horizonte. Sin embargo, aún queda mucha fiesta por disfrutar. Sobre todo en el Principado, donde guardamos el as festivo del puente del Día de Asturias (8 de septiembre, lunes) y, más allá, las fiestas de San Mateo en Oviedo (21 de septiembre), que pondrán el colofón al animado estío asturiano.

Pero para ese 'fin de fiesta' queda alrededor de un mes y a agosto aún le restan dos fines de semana, lo que significa que aún hay un buen número de romerías, celebraciones, festivales y mercados en la agenda festiva. A modo de ejemplo, estas son algunas de las propuestas de ocio para un fin de semana que comienza hoy con la popular romería de San Timoteo en Luarca.

22 - 28 de agosto Avilés Fiestas de San Agustín

Avilés inaugura su Semana Grande. Este 22 de agosto, a las 18 horas, un pasacalles por el corazón de la villa dará inicio oficial las fiestas de San Agustín. Conciertos, verbenas y vermús musicales, atracciones y espectáculos infantiles, el tradicional mercado de ganado y el popular mercado medieval, que abrirá este sábado 23, son algunas de las propuestas de un programa que hasta el día 28 se desarrollará en el recinto ferial de La Exposición, el parque del Muelle y las calles del centro histórico de Avilés.

22 - 25 de agosto San Martín del Rey Aurelio y Salas El Pote y el Bollo

Avilés no es la única localidad que estos días celebra sus fiestas grandes. Santa Bárbara, en San Martín del Rey Aurelio, celebra entre los días 22 y 25 sus Fiestes de El Pote. Actuaciones folclóricas, verbenas, un mercado artesanal el domingo y la jira en el prau el lunes son algunas de las propuestas destacadas.

En Salas, por su parte, comienzan hoy las Fiestas del Bollo, que se prolongarán hasta el domingo. Las peñas serán las encargadas de animar la tarde y noche de esta primera jornada, que dará paso a un sábado de juegos, carreras de cintas a caballo, reparto del bollo (20.30 horas) y verbena. Una paellada popular, tonada a cargo de Anabel Santiago y la última verbena de este año cerrarán el domingo el programa.

23 de agosto Laviana, Piloña y Tazones Descenso Folklórico del Nalón, Fiesta del Asturcón y Desembarco de Carlos V

Al margen de las fiestas patronales, este fin de semana tendrán lugar algunas de las celebraciones más conocidas del verano asturiano. Tres de ellas coinciden el sábado: el Descenso Folklórico del Nalón en Laviana, la Fiesta del Asturcón en Piloña (ambas están declaradas de Interés Turístino Nacional) y la representación del primer desembarco de Carlos V en el puerto de Tazones (20 horas).

En el marco de la popular celebración maliaya también habrá diversas actividades en Villaviciosa el sábado y el domingo, como el Mercáu del Desembarco en la plaza Caveda y Nava o visitas teatralizadas a la Casa de los Hevia (domingo, 11.30 y 12.30).

24 de agosto Navelgas (Tineo) Día de los Pueblos de Asturias

El domingo tendrá lugar en Navelgas una de las citas más entrañables del verano en la región: el Día de los Pueblos de Asturias. Este año, la localidad tinetense se hermanará con Cadavedo, en Valdés, en una jornada repleta de actividades en la que, además, se hará entrega del Chosco de Oro a la Fundación Automáticos Tineo y del Arándano de Plata al Mercado Artesano Ecológico.

Los actos institucionales tendrán lugar a las 13 horas y a partir de entonces se sucederán una mayada de trigo, una exhibición de bateo y actuaciones folclóricas, que compartirán protagonismo con un mercado artesano.

21 - 24 de agosto Festivales, salas de conciertos y teatros

La agenda del fin de semana no se olvida de los amantes de la música ni de la gastronomía, sea cual sea el gusto. En el apartado de festivales, Avilés celebra hasta este sábado su Festival Folclórico, Laviana ya baila al ritmo del Regodón y en Arriondas, Caravia y Puerto de Vega harán lo propio con Riverland, Finde Grande y Unirock.

Además, la agenda incluye otras propuestas más tranquilas para este viernes. La Semana Grande de San Agustín con la actuación, en el quiosco de El Muelle, de la banda bilbaína Sotomonte, de rock clásico de raíz progresiva (21 horas). En Oviedo, la sala de Cámara del Auditorio será escenario de un concierto-recital en homenaje al poeta Víctor Botas de La Caravana del Verso, con Joaquín de la Buelga, Rodrigo Alperi y Sigfrido Cecchini (20 horas) y la sala Kuivi recibe a la banda salmantina Radiadores Viejos, un proyecto con alma post punk que conjuga ritmos Kraut e influencias del jazz más libres (21.30).

Por su parte, el Teatro Jovellanos de Gijón se abre este viernes, a las 20.30 horas, para recibir el espectáculo 'España en la maleta', un tributo al maestro Manuel de Falla con guion de Manuela Herrera que forma parte del Festival Iberoamericano Ribadedeva en Danza. En él participa la bailarina emérita del Ballet Nacional de España, Maribel Gallardo; el barítono Isidro Anaya; el pianista Luis Noain; y el cantaor Paco del Pozo, entre otros artistas. En el programa, piezas del propio Falla, Lorca, Casals, Albéniz o Piazzola.

Mañana, el relevo sobre las tablas del Jovellanos lo tomará Pepe Viyuela, protagonista de la obra 'El barbero de Picasso'.

22 - 24 de agosto Ribadesella, Gijón y Vegadeo Gastronomía

Quienes busquen planes gastronómicos tienen una opción en Ribadesella, que acoge una nueva edición del certamen de comida callejera Fartukarte. Otra está en Gijón, donde ya está en marcha el Mercadín de la Sidra y la Manzana. Y una tercera en Vegadeo, que celebra la feria Eco21.

23 - 24 de agosto Porrúa (Llanes) Mercáu Tradicional

Otra cita entrañable de este fin de semana que suele colarse en los planes de muchas familias es el Mercáu Tradicional de Porrúa, en el concejo de Llanes, que se celebrará sábado y domingo. La tradición se entrelaza con la imaginación y la magia que encarnan personajes mitológicos, espectáculos teatrales y circenses y muchas otras sorpresas.

