Octubre llena la agenda de Asturias: todos los planes del fin de semana

Llegó el otoño, comenzó octubre, pero la agenda de Asturias no se detiene. De hecho, este primer fin de semana de mes está repleto de actividades para todos los públicos. Fiestas populares, programaciones culturales, citas gastronómicas o actividades en plena naturaleza son algunos de los muchos planes previstos en el Principado para estos días.

Planes gastronómicos

El cambio de estación se nota, más que en cualquier otro, en el capítulo de planes gastronómicos: Festival de la Avellana en Piloña, Feria del Lino y les Nueces en Camoca, Folixa le Sidre en Ribadesella, queso, miel, cerveza... Las opciones son muchas y variadas y, además, siempre van acompañadas de música y entretenimiento para todos.

Citas culturales

El ocio cultural también se dispara este fin de semana. Comienza Danza Xixón, Oviedo celebra su Noche Blanca (día 4) y en Avilés comparten protagonismo la recreación histórica del alistamiento de Pedro Menéndez, el ciclo de cine Avilés Acción y el musical 'Tarzán'.

Por su parte, el pozo Sotón, en San Martín del Rey Aurelio, acoge una intensa actividad este fin de semana, pues será sede de la feria minera Fetumi y el encuentro de territorios rurales Presura. Ambas citas ofrecen actividades y ocio para todos los públicos.

Ocio para todos

A esto se suman muchas otras propuestas de ocio repartidas por toda Asturias: Feria de Stocks del Comercio y los festivales 'Mucho más que jazz' (día 4) y Perchera Fest en Gijón; un concierto-tributo a Bruce Springsteen en Oviedo (día 3); la Noche Blanca de Corvera (día 3); el ciclo Mini Llanes de Cine, dirigido a un público familiar; la Feria Medieval de Salas; el Mercado Tradicional de Anleo; el Argayu Fest, que continúa en las Cuencas; fiestas populares en Riosa y Cabañaquinta... La lista sigue.

Actividades en la naturaleza

Por si todo esto fuera poco, la naturaleza asturiana ofrece un gran espectáculo en esta época que hace muy difícil quedarse en casa. Además, hay muchas formas de disfrutarlo.

Dejando a un lado las muchas rutas senderistas con las que cuenta el Principado, este fin de semana se puede escuchar la berrea del venado en diveros puntos de la región; se puede tomar parte en alguna de las actividades organizadas con motivo del Día de las Aves; y se pueden programar salidas en busca de setas o reservar experiencias enoturísticas en las zonas vinícolas de una región que también cuenta con preciosos pueblos que redescubrir en otoño. Pocas épocas del año brindan tantas alternativas. ¿Cuál elige?

